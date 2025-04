Galaxy S24 One UI 7 güncellemesi sonunda kullanıcılarla buluşmaya başladı. Uzun süredir merakla beklenen bu yükseltme, yaklaşık dört aylık bir beta test sürecinin ardından kararlı sürüm olarak sunuluyor.

Galaxy S24 One UI 7 Güncellemesi Yayında: Yepyeni Özelliklerle Geldi!

Galaxy S24 One UI 7 güncellemesi, yalnızca bir sistem yükseltmesinden çok daha fazlasını sunuyor. Bu yeni sürümle birlikte cihazlara birçok yapay zeka destekli özellik eklenmiş durumda. Özellikle Ses Silme aracı sayesinde, videolarda istenmeyen arka plan sesleri saniyeler içinde temizlenebiliyor. Bunun yanı sıra, gelişmiş yazı ve çizim asistanları, içerik üreticileri ve not almayı seven kullanıcılar için büyük kolaylıklar sağlıyor.

Samsung’un Android 15 tabanlı yeni arayüzü, ilk olarak Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerine kademeli olarak ulaşıyor. Güncelleme şu an yalnızca beta kullanıcılarına açık olsa da, çok kısa sürede tüm kullanıcılara yayılması bekleniyor.

Galaxy S24 One UI 7 aynı zamanda görsel açıdan da dikkat çeken değişiklikler içeriyor. Yenilenen simge tasarımları, daha modern bir görünüm sunarken, Hızlı Panel ve Bildirim Merkezi artık çok daha kişiselleştirilebilir hale gelmiş durumda. Kilit ekranında ve durum çubuğunda yer alan Now Bar özelliği ise devam eden aktiviteleri takip etmede kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.

Galaxy S24 One UI 7 güncellemesi, BYCG ile biten ürün yazılımı sürümü ile dağıtılıyor. Henüz Galaxy S24 FE modeli bu güncellemeyi almasa da, ilerleyen haftalarda bu modele de gelmesi bekleniyor. Samsung’un daha önce belirttiği gibi, Galaxy S24 One UI 7 güncellemesi serinin alacağı toplam yedi büyük Android sürümünün ilki olarak öne çıkıyor.

One UI 7 güncellemesi Türkiye’ye geldi mi?

Türkiye’deki kullanıcılar için de güncellemenin bugün sunacağı söylenmişti. Samsung’un basın bültenlerinde de güncellemenin Türkiye’ye diğer ülkelerle aynı anda geleceği söylenmişti. Güncelleme diğer ülkelerde yayınlandı ancak ülkemiz için henüz yayınlanmadı. Bu bağlamda Samsung Türkiye’nin de bir açıklaması bulunmuyor.

Siz Galaxy S24 One UI 7 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.