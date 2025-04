One UI 7 güncellemesiyle ilgili heyecan verici detaylar nihayet ortaya çıktı. Samsung‘un Android 15 tabanlı yeni arayüzü olan One UI 7, uzun süren sessizliğin ardından netlik kazanmaya başladı. Şirketin resmi takvimini henüz açıklamasa da, Kore kaynaklı bir sızıntı, güncellemenin hangi modeller için ne zaman sunulacağını ortaya koydu. One UI 7, başta Galaxy S24 serisi olmak üzere birçok Samsung Galaxy cihazına taze bir soluk getirecek.

One UI 7 Güncelleme Takvimi Sızdırıldı: Hangi Cihaz Ne Zaman Güncellenecek?

Samsung’un yazılım güncellemeleri konusunda geçmişteki hızlı adımları bu kez biraz yavaşlamış olsa da, One UI 7 için hazırlanan yeni takvim umut verici görünüyor. Nisan 2025 itibarıyla Galaxy S24 serisi (FE modeli hariç), Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi amiral gemisi modeller, One UI 7‘ye geçiş yapmış olacak. Bu cihazlarla birlikte yalnızca Kore pazarına özel olan Galaxy Z Fold Special Edition modeli de güncellemeyi alacak.

Takip eden günlerde, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 serisi ve Galaxy Tab S10 gibi cihazlar da One UI 7‘ye kavuşacak. Mayıs 2025’te ise Galaxy Z Fold 4, Galaxy A34, Galaxy S22 ailesi ve Galaxy Tab S9 serisi bu listeye eklenecek. Liste bir hayli geniş, bu da One UI 7‘nin ne kadar kapsamlı bir güncelleme olacağını gösteriyor.

Haziran ayında ise daha uygun fiyatlı modeller olan Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A15 ve Galaxy Tab A9 gibi cihazların güncelleme alma sırası gelecek. One UI 7, yalnızca yeni nesil cihazlara değil, birkaç nesil öncesine ait modellere de ulaştırılacak. Bu da Samsung‘un yazılım desteğini geniş tutmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ancak belirtmekte fayda var ki bu takvim Kore merkezli olduğu için bölgesel farklılıklar yaşanabilir. ABD gibi pazarlarda bazı cihazlar daha erken veya geç güncelleme alabilir. Yine de geçmiş deneyimlere bakıldığında, Kore dağıtımı genellikle diğer bölgeler için iyi bir referans noktası oluyor. One UI 7 ile birlikte kullanıcılar daha akıcı animasyonlar, gelişmiş gizlilik kontrolleri ve yeniden tasarlanmış widget’larla tanışacak.

