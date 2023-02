2020 yılında OnePlus’tan ayrılan ve kendi girişimi olan Nothing firmasıyla büyük bir çıkış yapan Carl Pei, Galaxy S23 serisi hakkında herkesi şaşırtan bir yorumda bulundu. Pei, Galaxy S23 serisinin tasarımını eleştiren yorumuyla teknoloji gündemine bomba gibi düştü.

Galaxy S23 Serisinin Tasarımıyla Dalga Geçti!

Pei, Twitter’da takipçilerine Galaxy S23 telefonları hakkında ne düşündüklerini soran bir anket yayınladı. “Heyecan verici” ve “Sıkıcı” seçenekleri arasından seçim yapılabilen bu ankette %56 oyla “Sıkıcı” seçeneği önde seyrediyor.

Pei bununla yetinmedi ve Galaxy S23 Ultra’nın Galaxy S22 Ultra’dan ayırt edilemeyecek bir tasarıma sahip olmasını eleştiren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta mavi gömlek giyen bir adama kendi gömleğinin aynısından hediye ediliyor. Pei burada tasarım konusunda hiçbir yenilik yapılmamasına atıfta bulunmuş. Bu paylaşım, akıllara “Aynısının laciverti.” sözünü getiriyor.

Nothing CEO’sunun paylaşımı kısa sürede yayıldı ve paylaşıma binlerce yorum geldi. Gelen yorumların çoğu Carl Pei’nin söylediklerini desteklese de, bazı kullanıcılar asıl değişikliğin kaputun altında olduğunu ve yalnızca Snapdragon 8 Gen 2′nin bile Galaxy S23 serisine geçmeye yeterli olduğunu söylüyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 Ultra Can Yakan Özellikler ile Geldi

Nothing firmasının ilk telefonu olan Nothing Phone (1), Glyph Arayüzü adı verilen ışıklandırmalı tasarımıyla öne çıksa da, cihazın tasarımının iPhone 12 ile neredeyse aynı olduğunu söylemek mümkün. Her ne kadar Samsung yeni modellerinde tasarım konusunda bir değişikliğe gitmese de en azından Galaxy S23 serisinin özgün bir tasarıma sahip olduğunu söylemekte fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Carl Pei, Galaxy S23 serisi hakkında söylediklerinde haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!