Baselworld 2017 tüm hızıyla devam ediyor ve Samsung bunu üç yeni konsept modeliyle avantaja çevirmek niyetinde gibi gözüküyor.

Samsung ünlü saat tasarımcısı Yvan Arpa ile geliştirdiği yeni Gear S3 akıllı saatini tanıttı. Bu akıllı saati diğer Gear S3’ten ayıran özelliği ise cep saati olması. Kulağa son derece çılgınca geliyor.

Üstelik bu saat basit bir cep saati alıp donanım ve yazılımla akıllı saatin ortaya çıkarıldığı bir proje değil. Arpa’nın tasarımı ile saatin arkasında mekanik aksam görülebiliyor. Tıpkı gerçek mekanik saatlerde olduğu gibi. Cep saatinde ayrıca bir de pusula yer alıyor.

Diğer iki tasarımda ise piyasada olan Gear S3 üzerinde yapılan geliştirmeler yer alıyor. Saatin içerisinde İsveç üretimi mekanik aksam da yer alıyor. Saat akıllı ama aynı zamanda mekanik yani hibrid bir model. Bu modellerin seri üretime geçeceği ve satışa çıkacağı gizemini koruyor.