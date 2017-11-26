Samsung, Gear S3’ten Sonra Gear S2’ye de Güncelleme Sundu

Samsung, geçtiğimiz günlerde Gear Sport modelinde bulunan Tizen 3.0 güncellemesini Gear S3’e sunmuştu. Şimdi de Gear S2 modeline yeni bir güncelleme yayınlayan firma, batarya ömrüne katkıda bulunacak özellikler getiriyor.

Samsung’un 2017 yılı yeni akıllı saati Gear Sport, Tizen 3.0 sayesinde 40 güne varan batarya ömrü sunuyordu. Aynı şekilde Gear S3’e de bu güncellemeyi getiren firma, bu modele önemli yeniliklerin yanı sıra en çok eleştiri alan batarya konsusunda da tıpkı Gear Sport gibi 40 günlük kullanım süresi sunmasıyla önemli bir adım atmış oldu.

Şimdi sıra Gear S2’ye gelmiş gibi görünüyor. Samsung bu noktada Tizen 3.0 yerine sadece 22 MB boyutunda bir güncelleme sunarken, XXU2EQJ2 adını alan güncelleme batarya optimizasyonu için gönderilmiş.

Eğer siz de Gear S2 modeline sahip iseniz telefonunuzdaki Samsung Gear uygulaması üzerinden gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.