Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch Active 2’ye yeni güncelleme kapıda!
Samsung Galaxy Watch Active 2, geçtiğimiz sene tanıtılan, firmanın son çıkardığı akıllı saat modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın EKG çekme özelliği mevcut olsa da hala Samsung tarafından aktifleştirme çalışmaları sonuçlanmadı.
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Watch Active 2 modeline maalesef ki hala EKG ve fall dedection (düşme tespit) etmek özelliği gelmiş değil. Cihazlara halihazırda gönderilen güncelleme de bu özellikle ilgili değil maalesef.
TizenHelp’e göre gönderilen yazılım güncelleştirmesi Kuzey Kore ve Almanya’daki Active kullanıcılarına gönderilmeye başlandı bile. Yeni yazılımın versiyonu da R820XXU1BTA1 olarak belirlenmiş. İçerisinde bir takım yenilikleri barındıran yükseltme Watch Active 2’ye yeni özellikler kazandıracak.
Yakın zamanda Türkiye’deki kullanıcılara da açılması beklenen yazılımla ilgili Whatsapp’tan mesaj gönderme fonskiyonları geliştirilmiş. Önceki güncelleme de Whatsapp kullanıcılarına saat üzerinden mesaj gönderilebildiği gibi, yeni gelecek iyileştirmelerle beraber fotoğraf ikonuna tıklayarak fotoğraf çekip göndermeniz de mümkün hale gelecek.
Saatin ekranı biraz küçük olduğundan dolayı, fotoğraf görüntüleme işlemleri oldukça zor yapılabiliyor. 40 mm ve 44m versiyonları bulunan saati Samsung Store üzerinden 2000TL seviyesinden başlayarak satın almanız mümkün.
Giyilebilir Teknoloji
Amazfit Bip S akıllı saat CES 2020’de duyurulacak
Xiaomi’nin destek verdiği markalar arasında yer alan Huami, Amazfit serisi akıllı saat ve tüketici ürünleriyle dikkat çekiyor. Markanın CES 2020 fuarında duyurmaya hazırlandığı Amazfit Bip S akıllı saat modeli ise oldukça dikkat çekeceğe benziyor.
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Huami, CES 2020 fuarında Amazfit Bip S ve 3 farklı ürün daha tanıtacak!
2019’da fiyat/performans oranı yüksek ürünlerle adını duyuran Amazfit, kısa süre içerisinde en büyük 5. akıllı saat üreticisi konumuna ulaştı. Bu rüzgarı arkasına alan Çinli üretici, CES 2020’ye katılarak akıllı saatler başta olmak üzere yeni ürünlerini sergileyecek. Bu etkinlikte tanıtılacak modellerden Amazfit Bip S ise yayınlanan teaser videosu ile ilgi çekmeyi başardı. Serinin diğer cihazlarındaki gibi kare formda bir tasarıma sahip olan Bip S’in oldukça uzun bir batarya ömrü sunacağı belirtiliyor.
Amazfit markası altında 2 farklı saat ürünü daha kullanıcılar ile buluşacak. Bu ürünlerden biri olan Amazfit X, 2.07 inç boyutlu OLED ekranı ile akıllı bileklik görevini üstlenecek. Öte yandan suya karşı dayanıklılık ve dahili GPS gibi üst seviye özellikler barındıran Amazfit T-Rex akıllı saat modelinin de bu etkinlikte duyurulması bekleniyor.
Huami, CES 2020 kapsamında tanıtacağı akıllı saat ve bileklik ürünlerinin haricinde bir de tam kablosuz kulaklık modeli duyuracak. Markanın paylaştığı bir tanıtım görseliyle ortaya çıkan kablosuz kulaklığın küçük tasarımı dikkat çekerken, özellik tarafında ise herhangi bir detay bulunmuyor.
Giyilebilir Teknoloji
Ucuza Apple Watch benzeri saat: BlitzWolf BW-HL1!
Bu videomuzda, BangGood firması olan BlitzWolf markasının BW-HL1 model akıllı saat modelini inceliyoruz.
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BlitzWolf, BangGood üzerinde faaliyet gösteren firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. HL1’in görsel detaylarından başlayacak olursak, akıllı saatin görünüş itibariyle Apple’ın Watch serisi cihazlarına benzetilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Keza Çinli firmaların en iyi yaptıkları işin büyük üreticilerin dizaynlarını bilakis kopyalayarak, kopyaladıkları firmalardan çok daha ucuza satmaları demezsek olmaz.
BlitzWolf BW-HL1 teknik özellikleri ve tasarımı
Ürünün toplam ağırlığının 49g olarak belirtilmiş. Yapısında sağlamlık hissiyatını yaşatan giyilebilir cihazın ön tarafında 1.3 inç boyutlarında IPS panel konumlandırılmış. Ekranın alt tarafında ise cihazı kontrol etmenizi sağlayan dokunmatik bir tuş mevcut. Bu tuşa bir kez bastığınızda fonksiyonlar arası geçiş yapabilir, basılı tuttuğunuzda ekrandaki fonksiyonu çalıştırabiliyorsunuz.
Saatin arka tarafında ise metal kasaya gömülmüş bir parmak izi sensörü ve hemen üstünde cihazı şarj ederken kullanacağınız çift pinli manyetik bir kısım bulunuyor. HL-1’de orta kalitede diyebileceğimiz silikon malzemeden üretilmiş kayış tercih edilmiş. Bu kayışı çıkarması çok kolay. Üst taraflarında gördüğünüz pinlerden rahatça çıkabiliyorlar.
Gelelim artık teknik özelliklere, cihazımızda maalesef ki güncel trendleri yakalayamayan Bluetooth 4.0 teknolojisi eklenmiş. Fakat bu eksiklik saat için herhangi bir dezavantaj yaratmıyor. 180 mAh bir batarya kapasitesine sahip saat, 15 gün bekleme süresine, 7 ile 10 gün arası kullanım alışkanlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilen batarya ömrüne ve toplamda 2 saatlik şarj olma süresi mevcut. Ekranın sürekli açık olmadığı ve içerisinde java tabanlı bir işletim sistemi kullanıldığı düşünülürse bu rakamlar oldukça normal.
Ayrıca modelde IP68 sertifikasıyla onaylanmış. Bu demek oluyor ki cihaz 50m derinliğe kadar suya ve dış etmenlerden gelebilecek toza karşı dayanıklı.
DaFit uygulaması nasıl kullanılıyor?
Cihazı akıllıtelefonlarınızla eşleyebiliyorsunuz. Bunu yapmadan önce DaFit adı verilen bir yazılımı Google Play üzerinden indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı kurduğunuz gibi bluetooth üzerinden cihazı yazılım görüyor ve hızlı şekilde bağlanabiliyor. Maalesef ki gerek telefonda gerekte saatte Türkçe dil desteği bulunmuyor. Arayüzü İngilizce üzerinden kontrol etmeniz lazım. Türkçe karakter hatası bu cihazda bulunmuyor. Gelen mesajlar, temiz olarak ekran üzerinden okunabiliyor.
Akıllı saatin arayüz özellikleri ne?
Saatin arayüzü basitlik sunan bir kullanım hissiyatı sunmak için tasarlanmış. Yani ne yapmak istiyorsanız direkt ana ekrandan ulaşabiliyorsunuz. BL-H1 modelinde toplamda üç saat tipi mevcut. Bunların haricinde bir saat şekli seçimi maalesef ki yapamıyorsunuz. Fiyatını düşündüğünüz zaman önemli olanın çeşitlilik değil fonksiyon olduğunu söylemeliyim. Ekranın altındaki tuşa dokunduğunuz takdirde karşınıza yuvarlak için alınmış üç tane bilgi paneli çıkıyor. Bu panellerde adım bilgileri, ne kadar km yürüyüş yaptığınız ve yaktığınız kalori gösteriliyor.
Dilerseniz kalp atışı sensörüyle nabzınızı kontrol edin. İsterseniz, yatarken saati çıkarmayın uyku durumunuzu gece boyunca ölçün. Hatta ve hatta kan basıncı ölçümüyle tansiyon değerlerinizi saat üzerinden görüntüleyin. Fakat uyaralım bu cihaz bir akıllı saat. Tansiyon aleti değil. Gerçek değerlere en yakın rakamları verebilir. Gerçek değerlere erişmek istiyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz lazım. Spor faaliyetlerine de Training sekmesinden kayıt altına alabileceğiniz modelde yüzme, koşma, bisiklet sürme, ip atlama, badminton, basketbol, futbol gibi ölçümünü yapabileceğiniz seçenekler dahil edilmiş. İçerisinde dahili GPS olmadığı için net değerleri veremese de gerçeğe en yakın değerleri telefon üzerinden verileri çekerek sağlayabiliyor.
Aynı zamanda HL1’de telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilir, müzik oynatıcıyı saat üzerinden kontrol edebiliyor. Hava durumuna bakabiliyor, fotoğraf çekme esnasında saatinizi deklaşöre dönüştürebiliyor ve de Alarm kısmından saatinizin sizi uyarmasını isteyebiliyorsunuz. Donanımında herhangi bir hoparlöre sahip olmayan cihaz bunu titreşim yoluyla sizi bilgilendiriyor.
BlitzWolf HL-1 fiyatı ne kadar?
Şu anda BangGood üzerinde satışta olan akıllı saati, aşağıda vermiş olduğumuz kodla indirimli olarak alabiliyorsunuz. İndirim kodu harici ürünün fiyatı, TL cinsinden 25.12.2019 tarihi itibariyle, 114.89 TL olarak belirlenmiş.
İndirim kodu: BGHardwareHL1
Giyilebilir Teknoloji
realme Buds Air, resmen tanıtıldı: Özel R1 çipi ve çift mikrofon!
realme Buds Air, gerçek tam kablosuz kulaklık iddiasıyla Hindistan’da yapılan konferans eşliğinde resmen tanıtıldı. Apple’ın Airpods serisinin direkt rakibi olarak karşımıza çıkan kulaklık, fiyatı ve teknik detaylarıyla dikkat çekiyor.
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Oldukça Airpods serisine benzerlik taşıyan tasarımla karşımıza çıkan realme Buds Air, özellikle içerisinde bulunan firma tarafından özel tasarlanmış R1 çipiyle ön plana çıkıyor. Kulaklıkta yer alan özel donanım sayesinde, firma süper düşük gecikme sağlayan bir teknoloji geliştirmiş.
İddiaya göre tam kablosuz kulaklıklar arasında, dünyanın en düşük gecikmeli aktarım sistemine sahip. Böylece izlediğiniz içerikleri, sanki kablolu bir kulaklık kullanıyor edasıyla dinleyebiliyorsunuz.
70 dolara aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.
Teknik detaylarda ise, kulaklıkta 12mm yüksek bass performası sunan dinamik sürücüler bulunuyor. Ayrıca, kulaklıkların yan taraflarında bulunan optik sensör sayesinde kulağınıza koyduğunuz esnadan itibaren müziğin oynatılması sağlanabiliyor.
Buds Air’ın arka taraflarında bulunan kısma ise, dokunmatik bir panel yerleştirilmiş. Bu yüzeye belli jest hareketleriyle, arama cevaplama, medya oynatıcı içerisinde müziği durdurup devam ettirme, sonraki şarkıya geçme ve sesli asistanı kontrol etme gibi işlevler kontrol edilebiliyor.
realme buds Air ile 3 saat kesintisiz müzik!
Kulaklıklar tek başına 3 saat kesintisiz şarkı dinleme süresi sunarken, şarj ünitesiyle birlikte 17 saate kadar pil ömrü vadediyor. Kablosuz şarj desteğinin de dahil edildiği kablosuz cihazda, pratik olarak cihazınızı şarj edebiliyorsunuz.
Apple’ın Airpods’una nazaran çok daha hafif ve daha fonksiyonlu olan cihazın; beyaz, sarı ve siyah olmak üzere üç rengi bulunuyor. Bu ay sonunda firmanın çıkaracağı yeni nesil cihazların kutusuna dahil edilen realme Buds Air’ı isterseniz ayrıca da bugün itibarıyla 70 dolar’a bu linkten satın alabiliyorsunuz.