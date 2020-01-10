Samsung Galaxy Watch Active 2’ye yeni güncelleme kapıda!

Bu videomuzda, BangGood firması olan BlitzWolf markasının BW-HL1 model akıllı saat modelini inceliyoruz.

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BlitzWolf, BangGood üzerinde faaliyet gösteren firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. HL1’in görsel detaylarından başlayacak olursak, akıllı saatin görünüş itibariyle Apple’ın Watch serisi cihazlarına benzetilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Keza Çinli firmaların en iyi yaptıkları işin büyük üreticilerin dizaynlarını bilakis kopyalayarak, kopyaladıkları firmalardan çok daha ucuza satmaları demezsek olmaz.

BlitzWolf BW-HL1 teknik özellikleri ve tasarımı

Ürünün toplam ağırlığının 49g olarak belirtilmiş. Yapısında sağlamlık hissiyatını yaşatan giyilebilir cihazın ön tarafında 1.3 inç boyutlarında IPS panel konumlandırılmış. Ekranın alt tarafında ise cihazı kontrol etmenizi sağlayan dokunmatik bir tuş mevcut. Bu tuşa bir kez bastığınızda fonksiyonlar arası geçiş yapabilir, basılı tuttuğunuzda ekrandaki fonksiyonu çalıştırabiliyorsunuz.

Saatin arka tarafında ise metal kasaya gömülmüş bir parmak izi sensörü ve hemen üstünde cihazı şarj ederken kullanacağınız çift pinli manyetik bir kısım bulunuyor. HL-1’de orta kalitede diyebileceğimiz silikon malzemeden üretilmiş kayış tercih edilmiş. Bu kayışı çıkarması çok kolay. Üst taraflarında gördüğünüz pinlerden rahatça çıkabiliyorlar.

Gelelim artık teknik özelliklere, cihazımızda maalesef ki güncel trendleri yakalayamayan Bluetooth 4.0 teknolojisi eklenmiş. Fakat bu eksiklik saat için herhangi bir dezavantaj yaratmıyor. 180 mAh bir batarya kapasitesine sahip saat, 15 gün bekleme süresine, 7 ile 10 gün arası kullanım alışkanlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilen batarya ömrüne ve toplamda 2 saatlik şarj olma süresi mevcut. Ekranın sürekli açık olmadığı ve içerisinde java tabanlı bir işletim sistemi kullanıldığı düşünülürse bu rakamlar oldukça normal.

Ayrıca modelde IP68 sertifikasıyla onaylanmış. Bu demek oluyor ki cihaz 50m derinliğe kadar suya ve dış etmenlerden gelebilecek toza karşı dayanıklı.

DaFit uygulaması nasıl kullanılıyor?

Cihazı akıllıtelefonlarınızla eşleyebiliyorsunuz. Bunu yapmadan önce DaFit adı verilen bir yazılımı Google Play üzerinden indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı kurduğunuz gibi bluetooth üzerinden cihazı yazılım görüyor ve hızlı şekilde bağlanabiliyor. Maalesef ki gerek telefonda gerekte saatte Türkçe dil desteği bulunmuyor. Arayüzü İngilizce üzerinden kontrol etmeniz lazım. Türkçe karakter hatası bu cihazda bulunmuyor. Gelen mesajlar, temiz olarak ekran üzerinden okunabiliyor.

Akıllı saatin arayüz özellikleri ne?

Saatin arayüzü basitlik sunan bir kullanım hissiyatı sunmak için tasarlanmış. Yani ne yapmak istiyorsanız direkt ana ekrandan ulaşabiliyorsunuz. BL-H1 modelinde toplamda üç saat tipi mevcut. Bunların haricinde bir saat şekli seçimi maalesef ki yapamıyorsunuz. Fiyatını düşündüğünüz zaman önemli olanın çeşitlilik değil fonksiyon olduğunu söylemeliyim. Ekranın altındaki tuşa dokunduğunuz takdirde karşınıza yuvarlak için alınmış üç tane bilgi paneli çıkıyor. Bu panellerde adım bilgileri, ne kadar km yürüyüş yaptığınız ve yaktığınız kalori gösteriliyor.

Dilerseniz kalp atışı sensörüyle nabzınızı kontrol edin. İsterseniz, yatarken saati çıkarmayın uyku durumunuzu gece boyunca ölçün. Hatta ve hatta kan basıncı ölçümüyle tansiyon değerlerinizi saat üzerinden görüntüleyin. Fakat uyaralım bu cihaz bir akıllı saat. Tansiyon aleti değil. Gerçek değerlere en yakın rakamları verebilir. Gerçek değerlere erişmek istiyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz lazım. Spor faaliyetlerine de Training sekmesinden kayıt altına alabileceğiniz modelde yüzme, koşma, bisiklet sürme, ip atlama, badminton, basketbol, futbol gibi ölçümünü yapabileceğiniz seçenekler dahil edilmiş. İçerisinde dahili GPS olmadığı için net değerleri veremese de gerçeğe en yakın değerleri telefon üzerinden verileri çekerek sağlayabiliyor.

Aynı zamanda HL1’de telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilir, müzik oynatıcıyı saat üzerinden kontrol edebiliyor. Hava durumuna bakabiliyor, fotoğraf çekme esnasında saatinizi deklaşöre dönüştürebiliyor ve de Alarm kısmından saatinizin sizi uyarmasını isteyebiliyorsunuz. Donanımında herhangi bir hoparlöre sahip olmayan cihaz bunu titreşim yoluyla sizi bilgilendiriyor.

BlitzWolf HL-1 fiyatı ne kadar?

Şu anda BangGood üzerinde satışta olan akıllı saati, aşağıda vermiş olduğumuz kodla indirimli olarak alabiliyorsunuz. İndirim kodu harici ürünün fiyatı, TL cinsinden 25.12.2019 tarihi itibariyle, 114.89 TL olarak belirlenmiş.

İndirim kodu: BGHardwareHL1