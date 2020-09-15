Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum’u resmen duyurdu!
Samsung, Galaxy Watch3′ün özel bir tasarımla süslendirilmiş versiyonu Galaxy Watch 3 Titanyum’u bugün resmi olarak duyurdu. Aslında bu saati anlatmak için, dayanıklı ve hafif gövdenin efsunlanmış hali demek yeterli.
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Ağustos ayında yaptığı tanıtım etkinliğinde en yeni akıllı saati Galaxy Watch 3′ü piyasaya süren Samsung, bugün yaptığı açıklamada ise bu saatin yalnızca tasarımsal olarak birkaç ekleme yapılmış ‘Titanyum’ adlı yeni varyantını duyurdu.
Karşınızda Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum, teknik özellikler bakımından orijinal Watch 3′ü eksiksiz bir biçimde takip ediyor. Sadece adındaki Titanyum ibaresinden de tahmin edileceği gibi, paslanmaz çelik yerine, ince işçilikle yapılmış kaliteli bir titanyum gövdesi var.
Hatırlayacak olursanız orijinal Galaxy Watch 3′ün kutusundan deri kayış çıkıyordu, ayrıca renk seçenekleri olarak da Mistik Bronz, Mistik Siyah ve Mistik Silver olmak üzere üç farklı niteliğe sahipti. Ancak Galaxy Watch3 Titanyum ise, yukarıda da belirttiğimiz titanyum gövdenin yanı sıra sadece Mistik Siyah renk seçeneğiyle sunuluyor. Ancak Titanyum’daki siyahın, estetiksel bakımdan daha çekici görünen mat bir siyah olduğunu belirtmemizde fayda var.
Samsung, yaptığı duyuruda Galaxy Watch3 Titanyum’un 18 Eylül’den itibaren sadece 45 mm sürümünün satışa sunulacağını söyledi. Bunun dışında saatin 45 x 46.2 x 11.1 mm boyutlarında ve 43 gram ağırlığında olduğu da Samsung’un açıkladığı bilgiler arasında yer alıyor.
Giyilebilir Teknoloji
Vivo Watch tasarım detayları belli oldu!
Vivo Watch akıllı saat ile alakalı yeni bir video yayınlandı. Böylelikle firmanın ilk akıllı saatinin tasarım detayları ortaya çıktı.
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Vivo Watch akıllı saat ilk kez görüntülendi!
Vivo, akıllı saat piyasasına girmeye hazırlanıyor. Vivo Watch modeli ile rekabette yerini almaya hazırlanan firma, akıllı saat ile alakalı yeni bir video paylaştı. Paylaşılan video sayesinde tasarım detayları da belli olan akıllı saat, iki farklı model ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Modellerin 42 mm ve 46 mm olarak ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, firma akıllı saatlerinde sade bir tasarım tercih etmişe benziyor. Ayrıca ortaya çıkan görseller ve video ile birlikte cihazın deri kordon ile birlikte piyasaya sunulacağı kesinleşmiş oldu.
Teknik özellikleri henüz belli olmayan Vivo Watch akıllı saatin, 18 günlük pil ömrüne sahip olması bekleniyor. 5 ATM basınca kadar dayanıklılık sağlaması beklenen akıllı saat, daha önce ortaya çıkan sertifikalara göre 5W şarj desteğine sahip olacak. Bluetooth 5.1 ile piyasaya çıkacak akıllı saatin işletim sisteminin WearOS veya FunTouchOS ile gelmesi bekleniyor. Yaklaşık 150 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı öğrenilen akıllı saat, 22 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile birlikte tanıtılacak. Bakalım Vivo, ilk kez girdiği akıllı saat piyasasında önemli bir alternatif olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Aksesuar
Uygun fiyatlı Apple Watch gelebilir!
Apple, 15 Eylül’de yeni cihazlarını duyurucağı online bir etkinlik düzenleyecek. Bu cihazlardan birisinin de uygun fiyatlı Apple Watch olacağı söyleniyor. Saat, şu anki Apple Apple Watch Series 3’ün yerini alacak.
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Uygun fiyatlı Apple Watch hakkındaki bilgiler
Apple, sporcuları hedefleyen ve uygun fiyatlı diğer saat ve bilekliklerle rekabet etmek için uygun fiyatlı Apple Watch üzerinde çalışıyor. Yeni saat, Apple Watch Series 4 ile benzer bir tasarımla gelmesi beklenen saat 40 milimetre ve 44 milimetre olmak üzere iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatin, üst modele göre bazı eksikliklerle geleceği söyleniyor. Bu eksikliklerden dikkat çekenleri, EKG ölçümü ve always-on (daima açık) ekran olmayışı. Aynı zamanda iPhone 6s, ilk iPhone SE ve 5. nesil iPad’de kullanılan oldukça eski M9 hareket çipiyle birlikte gelmesi bekleniyor.
Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)
Codename: N140S
GPS 40mm
Codename: N140B
Cellular 40mm
Codename: N142S
GPS 42mm
Codename: N142B
Cellular 42mm
– Series 4 design
– No always-on display
– No ECG
– M9 chip
Coming at the September 15th “Time Flies” Event.
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
Etkinlikte iki farklı saatin duyurulması beklenirken düşük fiyatlı model alıştığımız Apple Watch isimlendirmesine sahip olacak. Apple Watch Series 5’in yerini alacak modelin ise değişiklik yapılarak Apple Watch Pro olarak adlandırılacağı söyleniyor. Apple ucuz saat algısını kırmak için pazarlama adına böyle bir hamle yapmış gibi görünüyor. Benzeri bir yaklaşım iPhone 11’de de karşımıza çıkmıştı. Saatin geleceğine dair bir diğer delil olarak Apple’ın, geçtiğimiz günlerde Avrupa Ekonomi Komisyonu’na 8 farklı Apple Watch modelinin kaydını yaptırması gösteriliyor.
Giyilebilir Teknoloji
OPPO Watch, Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu!
OPPO, Watch olarak adlandırdığı kendi akıllı saat modelini Türkiye pazarında iki farklı kanal üzerinden resmi olarak satışa sunmaya başladı.
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OPPO, her kesime hitap eden üst seviye özelliklerle donattığı akıllı telefonların yanı sıra akıllı saat pazarının da önemli bir oyuncusu. Bu bağlamda şirket, en son piyasaya sürdüğü OPPO Watch isimli akıllı saatini, Türkiye pazarında resmen satışa sunmaya başladı. OPPO Watch, bugünden (9 Eylül) itibaren N11 ve Trendyol alışveriş sitelerinde 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı varyantıyla satışa sunuluyor.
OPPO Watch’un en dikkat çekici tarafı, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olması. Sadece 46 mm olan modele has bu kavisli ekran, akıllı saatin tasarımına adeta büyüleyici bir hava katıyor. OPPO Watch’un 46 mm sürümü güç tasarrufu modundayken 21 gün, akıllı moddayken de 36 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. 41 mm sürümü ise akıllı modda 24, güç tasarrufu modunda da 14 güne kadar kullanım yaşatabiliyor.
OPPO, bu modlar olmaksızın genel kullanım senaryolarında ise saatin yaklaşık 16 saate kadar pil ömrü sunacağını ifade etti. Elbette ki bu süre kullanım şekline bağlı olarak değişebilir ancak bizzat üreticinin böyle bir taahhütte bulunmasının mutluluk verici olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca OPPO Watch’un, VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde de 15 dakikada %46, 75 dakikada ise %100 şarj olabildiğini belirtelim.
Ek olarak cihaz, tüm rakiplerinde olduğu gibi nabız takibi, nefes egzersizi, uyku takibi, özelleştirilebilir saat arayüzleri gibi klasik akıllı saat özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Google Asistan desteğine de sahip olan saatin sizinle alakalı ürettiği tüm verilere ise OPPO’nun HeyTap Health uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz.
OPPO Watch neler sunuyor?
Şimdi OPPO Watch akıllı saatin öne çıkan bazı özelliklerine küçük bir yolculuk yapalım.
Onun ekranı, bir ekrandan daha fazlası
OPPO Watch’un 1.91 inç boyutundaki AMOLED ekranı, esnek çift kavisli bir yapıyla birleştiğinde ortaya gerçek manada bir zarafet çıkıyor. 326 ppi değerinin eşlik ettiği bu ekran, %100 DCI-P3 renk gamıyla da net bir görüntü kalitesi ve göz alıcı renklerle sahibinin gözlerini bayram ettirecek. Ek olarak saat, kavisli yapısı sebebiyle hem arkadan hem de önden bakıldığında düz bir saatten ziyade, “Benim adım OPPO Watch.” diyor.
Hareket halindeyken işlerinizi kolayca halledin
OPPO Watch, yazılımsal olarak Google’ın Wear OS işletim sistemiyle geliyor; bu da onu otomatikman Google ekosistemine dahil ediyor. Bu bağlamda akıllı saatinizin size telefonunuzdan mesaj bildirimleri alma, müzik dinleme, mobil ödeme, egzersiz izleme, 24 saat kalp atışı izleme ve daha bir sürü müthiş WearOS ile Android uyumluluğunun doğurduğu rahatlığı deneyimleme imkanı verdiğini ifade edebiliriz.
Ayrıca Google Asistan desteği sayesinde de ellerinizi hareket ettirmeden hava durumu bilgisi gibi tüm Asistan özelliklerini yine OPPO Watch ile deneyimleyebilirsiniz.
Yapay zeka ile saati özelleştirin
OPPO Watch, kullanıcılarına saati türünün tek örneği yapabilmek adına yapay zeka ile desteklenen bir özellik sunuyor. Söz konusu özelliğe göre, telefonunuzdan istediğiniz herhangi bir yerin fotoğrafını çekiyorsunuz; ardından OPPO Watch’un yapay zeka görüntüleme algoritması, o fotoğrafa uyacak şekilde özel saat kadranı oluşturuyor.
OPPO Watch teknik özellikleri
Ekran (46 mm): 1.91 inç 402 × 476 piksel
Ekran (41 mm): 1.6 inç 320 × 360 piksel
Panel: AMOLED
Yonga seti: Snapdragon Wear 3100 ve Ambiq Micro Apollo3 Kablosuz SoC
İşletim sistemi: Wear OS
Bluetooth sürümü: 4.2
NFC: Var
OPPO Watch Türkiye fiyatı
OPPO Watch, bugünden itibaren N11 ve Trendyol üzerinden satışa sunuldu. Satın almak isterseniz hemen şimdi 46 mm sürümünü 2.299 TL; 41 mm sürümünü ise 1.760 TL civarlarında fiyat etiketiyle alabilirsiniz.