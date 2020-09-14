Qualcomm, amiral gemisi işlemcileri olan 800 serisinin yeni üyesi için hazırlıkları sürdürüyor. Aralık’ta çıkması beklenen, Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek. İki dev hali hazırda birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceden Snapdragon 800 serisi için de birliktelikleri bulunuyordu. Ancak Qualcomm, son işlemcileri için TSMC ile çalışmayı tercih etmişti

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Snapdragon 875 için Samsung devrede

Samsung, hali hazırda Qualcomm’un çeşitli işlemcilerinin üretimini üstlenmiş durumda. Geçmişte, 800 serisi işlemcilerin de üretimini üstleniyordu ancak son işlemcilerde bu birliktelik sona ermişti. Qualcomm, son Snapdragon 800 serisi işlemcileri için Tayvanlı üretici TSMC ile anlaşmıştı. Şimdi ise Samsung 800 serisi için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Qualcomm’a Samsung, TSMC’den daha iyi bir teklif sundu. Bu durumda, Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek.

Samsung Electronics bünyesindeki silikon üretim birimi son 20 yıldır dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Bu yeni anlaşmayla birlikte bu durum sürecek gibi gözüküyor. Söylentilere göre bu anlaşma için Qualcomm Samsung’a 850 milyon ile 1 milyar dolar arası bir ödeme yapması bekleniyor. Qualcomm IFA 2020’de yaptığı sunumda telefon üreticileri ile Snapdragon işlemciler için yaptığı anlaşmaları duyurmuştu. Bu anlaşmada Xiaomi ve Oppo başta geliyordu. Bu yüzden, Samsung tarafından üretilecek olan yeni Snapdragon 875’in ilk olarak Xiaomi’nin amiral gemilerinde kullanılması bekleniyor.