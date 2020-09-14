Akıllı Telefonlar
Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek
Qualcomm, amiral gemisi işlemcileri olan 800 serisinin yeni üyesi için hazırlıkları sürdürüyor. Aralık’ta çıkması beklenen, Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek. İki dev hali hazırda birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceden Snapdragon 800 serisi için de birliktelikleri bulunuyordu. Ancak Qualcomm, son işlemcileri için TSMC ile çalışmayı tercih etmişti
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Snapdragon 875 için Samsung devrede
Samsung, hali hazırda Qualcomm’un çeşitli işlemcilerinin üretimini üstlenmiş durumda. Geçmişte, 800 serisi işlemcilerin de üretimini üstleniyordu ancak son işlemcilerde bu birliktelik sona ermişti. Qualcomm, son Snapdragon 800 serisi işlemcileri için Tayvanlı üretici TSMC ile anlaşmıştı. Şimdi ise Samsung 800 serisi için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Qualcomm’a Samsung, TSMC’den daha iyi bir teklif sundu. Bu durumda, Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek.
Samsung Electronics bünyesindeki silikon üretim birimi son 20 yıldır dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Bu yeni anlaşmayla birlikte bu durum sürecek gibi gözüküyor. Söylentilere göre bu anlaşma için Qualcomm Samsung’a 850 milyon ile 1 milyar dolar arası bir ödeme yapması bekleniyor. Qualcomm IFA 2020’de yaptığı sunumda telefon üreticileri ile Snapdragon işlemciler için yaptığı anlaşmaları duyurmuştu. Bu anlaşmada Xiaomi ve Oppo başta geliyordu. Bu yüzden, Samsung tarafından üretilecek olan yeni Snapdragon 875’in ilk olarak Xiaomi’nin amiral gemilerinde kullanılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Realme C17, 21 Eylül’de tanıtılıyor!
Edindiğimiz son bilgilere göre, Realme C17 önümüzdeki günlerde tanıtılmaya hazırlanıyor. Bugün, Realme Bangladeş ekibi Facebook hesabından şirketin en yeni modelinin 21 Eylül’de tanıtılacağını duyurdu.
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İşte Realme C17 özellikleri
Güvenilir bir kaynağın sızdırdığı ekran görüntüleri sayesinde ise cihazın özelliklerini öğrendik. Realme C17, 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir panele sahip. Bu panel ayrıca 6.5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1600 piksellik HD+ bir çözünürlüğe sahip. Güneş altında dahi net görüntüler için 600 nit parlaklığa da sahip olan ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında ön kamera bulunuyor. İnce çerçeveleriyle de göze çarpan C17, %90’lık bir ekran/kasa oranına sahip.
Kalbinde 1.8 GHz saat hızına sahip 11 nm’lik Snapdragon 460 yonga setini barındıran modelde bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Tüm işlemlerini yapmak için 5000 mAh’lik dev bir bataryadan güç alan cihaz type C girişinden 18W’lık hızlı şarj desteğini de bulunduruyor. Bu batarya, 34 günlük bekleme süresi, 35.7 saat telefon araması, 18.6 saat video oynatma ve 83.4 saat müzik oynatma gibi istatistikleriyle oldukça dikkat çekiyor.
Realme C17, 8 MP’lik yapay zeka destekli ön kamerası sayesinde güzellik ve portre çekimleri yapabilecek. Arka tarafta bulunan dörtlü kamera sisteminde ise 13 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, 8 MP değerinde 119 derecelik bir süper geniş açılı lens, 4 cm odak uzaklığına sahip 2MP’lik bir makro lens ve 2 MP’lik siyah beyaz portre lens bulunuyor.
Tanıtımına 1 hafta kalan cihaz, Android 10 işletim sistemiyle ve Realme UI arayüzüyle gelecek. Diğer C serisi modellerde de olduğu gibi microSD kart desteğine de sahip olacak. Realme C17’nin fiyatını henüz bilmiyoruz ancak göl yeşili ve deniz mavisi gibi iki farklı renkte satışa sunulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC ile Xiaomi, oyuncuları hedefliyor!
120 Hz ekran tazeleme hızı, 5160 mAh dev batarya ve Snapdragon 732G ile Poco X3 NFC, oyunseverleri hedef alıyor. Xiaomi ise Poco X3 NFC’yi global pazara sunma niyetinde.
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Poco X3 NFC ile Xiaomi, oyuncuları hedefliyor
Xiaomi’nin alt markası Poco tarafından piyasaya sürülen ‘gerçek’ orta-üst segmen cihazı Poco X3 NFC, fiyatı ve özellikleriyle oyunseverlerin aklını çelecek gibi görünüyor. Genellikle oyun odaklı cihazlarda bulunan 120Hz tazeleme hızına sahip 6.67″ LCD panelle gelen cihazda, Snapdragon 730G’nin hız aşırtılmış versiyonu olan 732G bulunuyor. Qualcomm’un oyuncular için geliştirdiği Snapdragon Elite Gaming gibi teknolojileri de 732G tarafından destekleniyor. Xiaomi oyun odaklı tasarlanan orta-üst segment cihazında, oyuncuları prizlerden daha uzun süre uzak tutmayı hedefleyerek 5160 mAh kapasiteli bir batarya kullanmayı tercih etmiş.
Poco X3 NFC, 33W hızlı şarj desteği ile geliyor
Yüksek kapasiteli bataryalar hepimizi heyecanlandırsa da hızlı şarj teknolojileri de mobil cihazlar için bir o kadar önemli. Bu bağlamda Xiaomi, 33W hızlı şarj desteğini de cihaza eklemeyi ihmal etmemiş. Oyuncular için düşünülmüş olan bir diğer detay ise cihazda yer alan stereo hoparlörler ki bu fiyat seviyesinde yer alan cihazlarda genellikle mono hoparlörler tercih ediliyor. Cihaz ve verilerin güvenliği içinse cihazın yan kısmına konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.
OnePlus Nord ve Samsung A Serisi hedefte
Poco X3 NFC modelinin 6 GB RAM 64 GB hafızalı versiyonu 199€, 6 GB RAM 128 GB depolamalı versiyonu ise 249€ ile Avrupa pazarında yerini alıyor. Poco X3 NFC’nin, Avrupa’da A serisi ile başarı sağlayan Samsung ve Nord modeli ile orta seviyedeki pazardan pay almaya çalışan OnePlus gibi rakipleri bulunuyor.
It's now time to take a good look INSIDE the new smartphone that has #ExactlyWhatYouNeed
Watch as we teardown #POCOX3 NFC. pic.twitter.com/llrU7blfvO
— POCO (@POCOGlobal) September 11, 2020
X şeklindeki kamera dizlimi ile diğerlerinden ayrılıyor
Bu kez Poco X3 NFC ‘de Poco X2 ve F2 Pro gibi Redmi ile ortak bir tasarım tercih edilmemiş. X şeklindeki kamera dizilimiyle farklı bir tasarım ortaya çıkartılmış. Cihazda bulunan Sony üretimi 64 MP IMX682 sensörüne 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro lens eşlik ediyor. Portre modunda çekim yapmak için de cihazda 2 MP derinliklik sensörü bulunuyor. Poco X3 NFC’nin arka tarafında polikarbonat plastik tercih edilirken ön taraf Gorilla Glass 5 ile koruma altına alınmış.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisinde 120 Hz panel yok!
iPhone 12 için çıkan 120 Hz panel söylentileri, doğru çıkmamış gibi görünüyor. Seri üretimine başlanan iPhone 12’lerin hiçbir varyasyonunda 120 Hz panel olmadığı iddia edildi.
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iPhone 12 üretiminde 120 Hz paneller yok
PhoneArena’da yer alan habere göre iPhone 12 modellerinin seri üretimine geçildi ancak söylentilere göre 120 Hz panel barındıran herhangi bir model bu sene üretime sokulmadı. Geçtiğimiz aylarda Apple’ın 120 Hz panelleri cihazlarında kullanmak için harekete geçtiği, sürücü ünitelerini tedarik için arayışta olduğu öne sürülmüş hatta bir prototip iPhone’da da 120 Hz panel denendiği sızdırılmıştı. 120 Hz panellerden vazgeçen Apple, 60-96 Hz aralığında da çalışmalar yapmış ancak bunu da yeni iPhone’larda kullanmaktan vazgeçmişti.
Paylaştığı verilerle adından sıkça söz ettiren Jon Prosser attığı tweet’inde seri üretimde 120 Hz panellerin bulunmadığını ifade etti.
120hz (codename: d6x) didn’t make mass production 😞
*now* you can give up
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
Apple’ın 13 Ekim’de iPhone 12 serisini tanıtacağı 23 Ekim’de ise sevkiyatların başlayıp ürünlerin market ve satış noktalarında yerini alacağı iddia ediliyor. 15 Eylül’de yapılacak olan etkinlikte ise diğer ürünlerin tanıtımı için bir beklenti söz konusu.
Kullanıcılar 5G ve kompakt tasarımdan yana
Bağımsız araştırma şirketleri tarafından yapılan yeni iPhone anketlerine göre kullanıcıların büyük bir çoğunluğu 120 Hz paneli ürün alım kriteri olarak görmüyor. Anketlere göre kullanıcılar, cihazın kompakt bir tasarımla gelmesini ve 5G bağlantı teknolojisini barındırmasını talep ediyor. Ancak anketlerin her zaman doğru kullanıcı taleplerini belirtmediği ve 120 Hz panelinde geniş kitlelerce talep edildiği de bir gerçek.
Bu bağlamda Apple’ın iPhone 12 modellerinde nasıl bir ekran tercihi yapacağını, resmi tanıtım etkinliğinde hep beraber görmüş olacağız.