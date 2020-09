Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek

120 Hz ekran tazeleme hızı, 5160 mAh dev batarya ve Snapdragon 732G ile Poco X3 NFC, oyunseverleri hedef alıyor. Xiaomi ise Poco X3 NFC’yi global pazara sunma niyetinde.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T Pro tasarımı belli oldu!

Xiaomi’nin alt markası Poco tarafından piyasaya sürülen ‘gerçek’ orta-üst segmen cihazı Poco X3 NFC, fiyatı ve özellikleriyle oyunseverlerin aklını çelecek gibi görünüyor. Genellikle oyun odaklı cihazlarda bulunan 120Hz tazeleme hızına sahip 6.67″ LCD panelle gelen cihazda, Snapdragon 730G’nin hız aşırtılmış versiyonu olan 732G bulunuyor. Qualcomm’un oyuncular için geliştirdiği Snapdragon Elite Gaming gibi teknolojileri de 732G tarafından destekleniyor. Xiaomi oyun odaklı tasarlanan orta-üst segment cihazında, oyuncuları prizlerden daha uzun süre uzak tutmayı hedefleyerek 5160 mAh kapasiteli bir batarya kullanmayı tercih etmiş.

Yüksek kapasiteli bataryalar hepimizi heyecanlandırsa da hızlı şarj teknolojileri de mobil cihazlar için bir o kadar önemli. Bu bağlamda Xiaomi, 33W hızlı şarj desteğini de cihaza eklemeyi ihmal etmemiş. Oyuncular için düşünülmüş olan bir diğer detay ise cihazda yer alan stereo hoparlörler ki bu fiyat seviyesinde yer alan cihazlarda genellikle mono hoparlörler tercih ediliyor. Cihaz ve verilerin güvenliği içinse cihazın yan kısmına konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Poco X3 NFC modelinin 6 GB RAM 64 GB hafızalı versiyonu 199€, 6 GB RAM 128 GB depolamalı versiyonu ise 249€ ile Avrupa pazarında yerini alıyor. Poco X3 NFC’nin, Avrupa’da A serisi ile başarı sağlayan Samsung ve Nord modeli ile orta seviyedeki pazardan pay almaya çalışan OnePlus gibi rakipleri bulunuyor.

It's now time to take a good look INSIDE the new smartphone that has #ExactlyWhatYouNeed

Watch as we teardown #POCOX3 NFC. pic.twitter.com/llrU7blfvO

— POCO (@POCOGlobal) September 11, 2020