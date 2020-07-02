Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı sızdırıldı!
Samsung yeni akıllı saati Galaxy Watch 3‘ü çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı saatinin teknik özelliklerinden sonra fiyatı da sızdırıldı.
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Galaxy Watch 3 muhtemel fiyatları sızdırıldı!
Samsung amiral gemisi akıllı saati diyebileceğimiz Galaxy Watch serisine üçüncü cihazı eklemeye hazırlanıyor. Daha önceden bazı teknik özellikleri ve görselleri sızdırılan cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Evan Blass isimli sızıntılarıyla ünlü bir Twitter kullanıcısı şimdi de cihazın muhtemel versiyonlarını ve fiyat aralığını takipçileri ile paylaştı. Beş farklı 45 mm‘lik modelden ve dört farklı 41 mm‘lik modelden bahseden Evan Blass, bir takipçisinden gelen fiyat soruna 400 ile 600 dolar yanıtını verdi.
Beş farklı 45 mm‘lik modelin ayrımı, malzeme kalitesi, rengi veya bluetooth özelliğine göre yapılırken, aynı kıyaslama 41 mm boyutundaki model için de geçerli. Bronz, gümüş ve siyah renkler ile bizleri karşılayacak cihazlar, titanyum veya paslanmaz çelik ile gelecek. Teknik özellikleri daha önce ortaya çıkan Galaxy Watch 3, 1 GB RAM 8 GB depolama alanı ile bizleri karşılamakta. Öte yandan IP68 sertifikasına sahip olacak cihazın Bluetooth 5.0 özellikli olacağı öğrenildi. İşin fiyatlandırma kısmına gelirsek titanyum ve LTE özellikli versiyonun daha pahalı olması bekleniyor. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds ile tanıtılması beklenen cihazlar hakkında neredeyse her şeyi öğrenmiş bulunmaktayız. Bakalım Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Aksesuar
Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni işlemcileri tanıttı!
Qualcomm yeni akıllı saat işlemcileri Wear 4100 ve 4100+’ı tanıttı. İşlemcilerin özelliklerine bakıldığında akıllı saatleri performans olarak bir sonraki seviyeye taşıyacak gelişme işlemci tarafından geldi diyebiliriz.
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Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni yonga setleri tanıtıldı!
Qualcomm akıllı saatler için tasarlanmış iki yeni işlemciyi piyasaya sürdü. Snapdragon Wear 4100 ve Wear 4100+ olarak isimlendirilen işlemciler Google’ın Wear OS olarak isimlendirilen akıllı saatler için tasarlanmış işletim sistemine güç verecek. Qualcomm yeni tanıtılan çiplerin selefi olan Wear 3100 2018’de tanıtılmıştı. Yeni yonga setlerinin akıllı saat pazarında ciddi bir performans zıplaması yapması bekleniyor. Çünkü Wear 3100 28nm üretim teknolojisine sahipken yeni tanıtılan işlemciler 12nm üretim teknolojisine sahipler. Boyutun küçülmesi ile birlikte çipin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı azalıyor ve bu son kullanıcı için daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Ayrıca çip 12nm üretim teknolojisinin getirdiği bir avantaj olarak daha fazla transistör ile paketlenebilir ve bu da son kullanıcı için daha fazla işlem gücü anlamına geliyor.
Qualcomm Wear 4100 yongalarını kullanan yeni akıllı saatlerin Wear 3100’ü kullanan modellere göre %85 performans artışı, %25 daha az güç tüketimi ve grafik performansında 2.5 kat artış beklediğini iddia ediyor. Tüm bu teknik kazanımlara baktığımızda akıllı saatlerin daha akıcı bir deneyim sunacağını , daha iyi çoklu görev performansı vereceğini ve daha uzun pil ömrüne sahip olacağını söyleyebiliriz. Wear 4100 ve 4100+ her iki işlemci de 4 adet Cortex A53 çekirdeğe sahip. Fakat 4100+ bu çekirdekleri daha küçük bir işlemci ile sunuyor. Cortex A53, arka plan görevlerinin çoğunu rahatlıkla gerçekleştirebilir ve cihaz aktif kullanılmadığında cihazın düşük güç moduna geçmesini sağlar.
Yeni İşlemci ile gelecek ilk akıllı saat hangisi olacak?
Snapdragon Wear 4100’ü kullanan ilk markaların hagileri olduğu belli oldu. OnePlus, Oppo ve Vivo gibi markaların sahibi olan BBK Electronics’in sahip olduğu Imoo’dan yeni bir çocuk saati Wear 4100 ile gelecek. Yeni tanıtılan işlemciyi kullanacak olan diğer bir şirket ise uygun fiyatlı Wear OS akıllı saatler yapan Çinli Mobvoi olacak. Şirket Snapdragon 4100 destekli TicWatch Pro 3’ü de yıl sonuna doğru piyasaya sürecek.
Giyilebilir Teknoloji
Facebook’un yeni VR prototipi şık bir güneş gözlüğünü andırıyor!
Facebook’un geliştirdiği yeni VR prototipi ortaya çıktı. Neredeyse şık bir güneş gözlüğü diyebileceğimiz tasarımı ile oldukça dikkat çekti.
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Facebook’un yeni VR prototipi şık bir güneş gözlüğünü andırıyor!
Son yıllarda birçok büyük teknoloji şirketinin sanal gerçeklik alanında yaptıkları yeni yatırımlara şahit olduk. Bu şirketler içerisinde düzenli olarak prototip ürünleri gösteren Facebook da yer alıyor. Facebook’un sanal gerçeklik alanında çok büyük yatırımlar yaptığını ve düzenli olarak gelişme sağladığını söyleyebiliriz. Facebook’un Reality Lab’deki çalışmalarında daha önce el hareketlerinin takip edilmesi ve VR gözlüklere birden fazla derinlik katmanına odaklanabilen lensler entegre edilmesi gibi olağanüstü yenilikler görmüştük. Yeni tanıtılan VR prototip kulaklık ise yine oldukça yenilikçi özellikler barındırıyor. VR kaskı sıradan bir güneş gözlüğü yapısına çevirebilmek için holografik lensler kullanılmış. Böylece neredeyse sıradan bir güneş gözlüğünden ayırt edilemeyecek bir tasarım elde edilmiş durumda.
Facebook Reality Lab bu gelişmeyi 17 Ağustos’ta gerçekleşecek olan yıllık bilgisayar grafikleri ve teknolojileri fuarı (SIGGRAGPH) etkinliğinden önce duyurmayı tercih etti. Bu bilgilerin ışığında ürünün etkinlikte tanıtılması bekleniyor ancak Facebook araştırma blogu sayesinde VR gözlüğün bazı detayları şimdiden ortaya çıktı.
Facebook’un yeni sanal gerçeklik gözlüğü bizlere neler sunuyor?
Yukarıdaki görselde geleneksel lensler ile yeni holografik lensler arasındaki fark gösterilmekte. Holografik lensler, geleneksel lensler ile benzer bir etki elde etmek için ışığı birkaç kez yansıtmayı sağlayan polarize lensler kullanıyor. Facebook tüm bunlar ile birlikte lensler ile ekran arasındaki boşluğu 9 mm’ye indirmeyi başarmış durumda. Geleneksel yöntemler ile Facebook’un yeni lensini karşılaştırmamız gerekirse gelenekseller için bu mesafe 2.5 cm ile başlayıp 8 cm’lere ulaşmaktadır.
Yeni geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğünün artıları bunlar ile sınırlı kalmıyor. Geleneksel lensler oldukça ağırlar ve Oculus Quest 2 gibi yaklaşan VR setleri 450 gram civarında ağırlığa sahipler. Ancak Facebook’un yeni VR gözlüğü sadece 17.8 gram ağırlığa sahip. Tabiki bu lenslerde ağırlığın büyük bir kısmını oluşturan herhangi bir pil veya bilgi işlem bileşeni bulunmuyor. Örneğin 10.000 mAh pil paketi tek başına 270 gram ağırlığa sahip. Yine de bu gelecek nesil olarak nitelendirebileceğimiz VR setler için ağırlık ve büyüklük anlamında büyük kazanımlar bekleyebiliriz. Şu anda holografik lensler 90 derece görüş alanı sunuyor. Geleneksel VR setlerin 100-130 derece görüş açısına sahip olduklarını düşünürsek Facebook VR seti daha az sürükleyici bir deneyim sunacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra şu anda gözlük çok daha büyük bir olumsuzluğa sahip. Aşağıda da görebileceğiniz üzere tasarlanan sistem şu anda insan gözüne ancak yeşil ışık iletebiliyor. Facebook’un tam renkli bir prototip çalışması olduğu biliniyor ancak bununla ilgili çok fazla detaya sahip değiliz.
Giyilebilir Teknoloji
İnternete bağlanan akıllı maske satışa sunuluyor!
Teknolojiye erişim hızının arttığı günümüzde akıllı telefon, akıllı saat, akıllı televizyon hatta akıllı evler bile hayatımızda aktif olarak yer alıyor. COVID-19 salgınını fırsata çeviren bir firma ise internete bağlantı özelliği bulunan akıllı maske ürününü satışa sunmaya hazırlanıyor!
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Akıllı maske, internete bağlanıp anlık çeviri yapabiliyor!
Japonya merkezli Donut Robotics firmasının geliştirdiği “C-Mask” adlı akıllı maske, normal bir cerrahi maskeye takılarak kullanılıyor. Ürünü diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise Bluetooth aracılığıyla akıllı telefona bağlanıp internet üzerinden çeşitli işlemler yapabilmesi gibi görünüyor. Yüz kaslarının hareketleri sayesinde ağız okuyabilen C-Mask; Japonca’yı 8 farklı dile anlık olarak çevirmesinin yanı sıra mesaj gönderme, arama yanıtlama ve ses ayarı gibi özelliklere sahip. Akıllı maskenin özelliklerini kullanmak için ise bir uygulamayı akıllı telefonunuza indirmeniz gerekiyor.
Donut Robotics CEO’su Taisuke Ono, Reuters ile yaptığı röportajda akıllı yüz maskesinin çıkış noktasını da paylaşıyor. Salgın sürecinde Tokyo Havalimanı için çeviri özelliğine sahip robot rehber üreten şirket, teslimat aşamasında oluşan iletişim sıkıntısından dolayı siparişi kaybetmiş. Konuşmanın anlaşılmasını engelleyen cerrahi maskelerden dolayı çalışmalara başlayan şirketin 1 ay içerisinde prototip maskeyi ürettiği belirtiliyor.
Maskenin üretilmesi için bir internet sitesinde fonlama başlatan Donut Robotics, sadece 37 dakika içerisinde 260.000 dolar yatırım toplamayı başarmış. Perakende fiyatı 40 dolar olarak belirlenen akıllı maske, ilk etapta Eylül ayında Japonya’da satışa sunulacak. Bunun yanı sıra ABD, Avrupa ve Çin’den de ürüne büyük ilgi duyulduğu söyleniyor.