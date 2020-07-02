Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan oyun dünyasını ilgilendiren talep

Birleşik Krallık Parlamentosu içerisinde yer alan Lortlar Kamarası, oyun dünyasını değiştirecek bir talepte bulundu. Üyeler “loot box” sisteminin yer aldığı oyunların kumar sınıfına girmesini istiyor.

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“Loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılması gündemde!

“Loot box” sistemi, oyun dünyasının içerisinde oldukça önemli bir ekonomiye sahip. Bu sistem sayesinde normalde kazandığından daha fazla paralar kazanan şirketler için sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Lortlar Kamarası, “loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılmasını ve bu konuda gerekli yasalar ile denetleme altına alınmasını talep etti. Oyunculara oyun içi satım alım yaptıran ve bazı çevrelere göre bağımlılık yaptırma tehlikesi bulunan bu sistem ile mücadele isteği karşısında, Birleşik Krallık Parlamentosu da konuyu değerlendirme kararı aldı. UKIE (Birleşik Krallık İnteraktif Eğlence) CEO‘su Jo Twist, Birleşik Krallık sınırları içerisinde oldukça popüler olan video oyunlarının insanları kumara özendirmemesi için gerekli adımların atılacağını açıklaması ile işin ciddiyetini de ortaya çıkmış oldu.

Eğer gerekli düzenlemeler gerçekleşirse, bu sisteme sahip oyunlar, kumar yasaları ile denetlenecek. Bu sayede çocukların kumar oynamasının önüne geçmek isteyen hükumet, bu konuda adım atmak isteyen diğer ülkelere de öncülük etme şansına sahip olacak. Son dönemin önemli popüler oyunlarının içerisinde yer alan bu sistem acaba yapımcılara ne tür aksiyonlar aldıracak merakla bekleyeceğiz. Çalışmaların bu yıl kumar yasası incelemesi sırasında başlayacağı da belirtildi.