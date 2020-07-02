Oyun
Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan oyun dünyasını ilgilendiren talep
Birleşik Krallık Parlamentosu içerisinde yer alan Lortlar Kamarası, oyun dünyasını değiştirecek bir talepte bulundu. Üyeler “loot box” sisteminin yer aldığı oyunların kumar sınıfına girmesini istiyor.
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“Loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılması gündemde!
“Loot box” sistemi, oyun dünyasının içerisinde oldukça önemli bir ekonomiye sahip. Bu sistem sayesinde normalde kazandığından daha fazla paralar kazanan şirketler için sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Lortlar Kamarası, “loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılmasını ve bu konuda gerekli yasalar ile denetleme altına alınmasını talep etti. Oyunculara oyun içi satım alım yaptıran ve bazı çevrelere göre bağımlılık yaptırma tehlikesi bulunan bu sistem ile mücadele isteği karşısında, Birleşik Krallık Parlamentosu da konuyu değerlendirme kararı aldı. UKIE (Birleşik Krallık İnteraktif Eğlence) CEO‘su Jo Twist, Birleşik Krallık sınırları içerisinde oldukça popüler olan video oyunlarının insanları kumara özendirmemesi için gerekli adımların atılacağını açıklaması ile işin ciddiyetini de ortaya çıkmış oldu.
Eğer gerekli düzenlemeler gerçekleşirse, bu sisteme sahip oyunlar, kumar yasaları ile denetlenecek. Bu sayede çocukların kumar oynamasının önüne geçmek isteyen hükumet, bu konuda adım atmak isteyen diğer ülkelere de öncülük etme şansına sahip olacak. Son dönemin önemli popüler oyunlarının içerisinde yer alan bu sistem acaba yapımcılara ne tür aksiyonlar aldıracak merakla bekleyeceğiz. Çalışmaların bu yıl kumar yasası incelemesi sırasında başlayacağı da belirtildi.
Oyun
Xiaomi Redmi Note 9 oyun performansı nasıl? (VIDEO)
Xiaomi Redmi Note 9 oyun performansını deneyimlediğimiz bu videomuzda, cihazımızla 10 oyun oynuyoruz.
Videonun Zaman Çizelgesi:
Oyun
The Last Of Us Part II için online oyun modu geliyor!
Playstation 4‘ün önemli oyunlarından The Last Of Us Part II için online oyun modu geliyor. Oyunun hikaye kısmı içinse bir genişleme paketi gelmeyecek.
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The Last Of Us Part II, ilk oyunu gibi büyük bir ilgi gördü ve çok önemli satış geliri elde etti. Ancak oyunun geliştiricisi Naught Dog, bu durumu kullanmayı ve hikaye için bir genişleme paketi çıkarmayı düşünmüyor. Oyunun yapım ekibinin önemli isimlerinden Neil Druckmann, oyuna bir hikaye DLC‘si gelmeyeceğini açıkladı.
The Last Of Us serisinin geliştiricisi Naughty Dog, oyunun gelecekte hikayeden ayrılacak bir online oyun modu eklemesi alacağını belirtti. Bu güncellemenin birçok PS4 oyunu gibi The Last Of Us Part II‘nin de oynanabileceği, Sony‘nin yeni nesil konsolu PS5‘in ilk dönemlerinde gelmesi bekleniyor.
Oyun
Call of Duty: Warzone yeni güncelleme ile 200 kişilik oyunu destekleyecek!
Call of Duty: Warzone, bugün gelecek güncelleme ile 200 kişinin aynı haritada oyun oynamasına imkan verecek.
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Warzone‘a bugün gelecek güncelleme oyuna önemli bir değişiklik getiriyor. Maksimum 150 kişi oynanan Warzone Quad maçları, artık 200 kişi ile oynanabilecek. Bu da 50 kişilik 4 takım anlamına geliyor. Güncellemenin boyutunun ise 22-30 GB arasında olması bekleniyor. Eğer sadece Warzone‘u değil, Modern Warfare‘i bütün olarak güncellemek isterseniz ise güncellemenin boyutu 36 GB!
200 kişi oynama imkanının kısa süreli olacağı Activision‘un bloğunda açıklandı. Yani 200 kişilik modu oynamak isteyenler için süre sınırlı. Bu süre sınırının ne kadar olduğu konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.