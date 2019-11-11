Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy W20 5G, TENAA raporlarında görüldü!
Samsung Galaxy W20 5G modelinin boyut, batarya ve ekran gibi belli başlı teknik özellikleri TENAA raporlarıyla ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy W20 5G özellikleri
Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un ikinci katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy W20 5G‘nin bazı özellikleri TENAA raporlarıyla ortaya çıktı. Cihazı, yakın zamanda piyasaya sürülen şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold‘un 5G modemli versiyonu olarak tanımlamak yanlış olmaz.
160.9 x 117.9 x 6.9 mm ebatlarında olan telefonun ikinci ekranı ise 4.6 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Raporlara göre cihazın 4,135 mAh‘lık bataryası ise Galaxy Fold‘un gerisinde kalacak. Galaxy W20, 19 Kasım‘da Çin‘de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Pro için EMUI 10 güncellemesi başladı!
Huawei P30 Pro ve P30 akıllı telefonları için Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 güncellemesinin OTA yoluyla dağıtımına başlandı.
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Huawei P30 Pro güncellemesi
Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz hafta yeni arayüzü EMUI 10‘un güncelleme takvimini açıklamıştı. Takvimin ilk sırasında yer alan P30 ailesine güncelleme dağıtılmaya başlandı.
Huawei, Weibo’da yaptığı paylaşımda güncellemenin Çin’de satılan P30 modellerine OTA yoluyla dağıtılmaya başlandığını belirtti. Telefonların global versiyonlarına EMUI 10 güncellemesinin daha sonra verileceği söylendi. Paylaşılan takvime göre Mate 20 Pro ve Mate 20 modellerine ise güncelleme ayın sonuna doğru gönderilecek.
Huawei ve Honor‘un listede olmayan giriş ve alt seviyedeki kimi modellerine de Android 10‘un bazı özelliklerini sunan EMUI 10 arayüz güncellemesinin verilmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Hepsiburada, resmi Honor mağazasını hediyelerle açtı
HONOR, resmi online mağazasını Hepsiburada üzerinde 8 Kasım itibarıyla açtı. Açılış kapsamında 8 Kasım günü online mağazaya özel bir kampanya düzenleyen HONOR, müşterilerine çeşitli hediyeler sunuyor. Kullanıcılar, mağaza üzerinden satın aldıkları telefonlarla birlikte HONOR’un popüler akıllı bileklikleri HONOR Band 5 veya HONOR Band 4 Running’e sahip olacaklar. Ayrıca mağazadan HONOR 20 akıllı telefon alanlara ise, telefonun yanında HONOR Band 5 ve HONOR AM61 Bluetooth kulaklığı da hediye edilecek.
Kampanyalar sürüyor
Açılış kapsamında Hepsiburada’da bulunan HONOR Online Mağazası’nı ziyaret eden kullanıcıları 8-11 Kasım tarihleri arasında her gün yepyeni bir kampanya bekliyor olacak. HONOR Türkiye, bir sonraki günün kampanyası ile ilgili tüm bilgileri resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden tüketicilere duyuracak.
Online mağaza ile yeni ürünler ilk defa satışta!
Hepsiburada üzerinde yer alan HONOR Online Mağazası, HONOR’un çeşitli ürünlerini de ilk defa satan mağaza olma özelliğini de taşıyor. Mağazada HONOR’un akıllı saati HONOR Watch Magic, kablosuz kulaklıklar HONOR Flypods Lite ve HONOR AM61, akıllı bileklik HONOR Band 4 Running ve HONOR Mini Bluetooth Hoparlör de ilk defa Türk kullanıcılarla buluşuyor.
Tüm bu fırsat ve kampanyalara https://www.hepsiburada.com/honor adresinden ulaşmak mümkün.
Akıllı Telefonlar
LineageOS 16: Zenfone 3 ve Galaxy S3 Neo için yayınlandı!
LineageOS, geçtiğimiz senelerde Cyanogen firmasının geliştirmiş olduğu Cyanogen OS işletim sistemini oluşturan topluluğun dağılmasıyla ortaya çıkan gönüllü bir dağıtım haline geldi.
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LOS Projesi, en son Xiaomi cihazlarda birtakım sorunlar çıkarmıştı. Yakın bir zamanda proje tekrardan toplanarak Çinli üreticinin cihazlarının da desteğinin tekrardan verildiğini görmeye başlamıştık.
İlk olarak LineageOS’u Yu Yuphorio’nun resmi destekten kaldırılmıştı fakat tekrardan desteğin geri verildiğine şahit olduk. 2015 ayında destek alan cihazın hala varolan desteğini koruması önem arz eden bir konu olarak değerlendirilebilir.
Şu an mevcut destek veren cihazlar şu şekilde sıralanabilir:
- Asus Zenfone 3 (zenfone3)
- Yandex Phone (amber)
- Samsung Galaxy S III Neo (Samsung Camera) (s3ve3gjv)
- Samsung Galaxy S III Neo (Sony Camera) (s3ve3gxx)
- Sony Xperia Z3 Compact (z3c)
Unutmamak gerek ki, bu listedeki cihazlar çıkış tarihi itibariyle üç yılı geçen akıllı telefonlar statüsünde yer alıyor. Gecelik güncelleme listesinde sürekli yer almaları olası değil. Sürekli bu cihazların güncelliğini koruyacağını sanmıyorum.