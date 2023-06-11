Samsung bir sonraki Android tablet cihazları üzerinde hızla çalışmaya devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Tab S9 tabletini 2023’ün ikinci yarısında piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdi ise gelen bilgilere göre Galaxy Tab S9 Ultra, Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı.

Bilgi şimdi güvenilir duyumcu SnoopyTech tarafından paylaşıldı. SAR değerlendirme raporuna göre Galaxy Tab S9 Ultra FCC SM-X910 model numarasına sahip.

Merakla beklenen Galaxy Tab S9 Serisi muhtemelen Galaxy S23’te görülen Snapdragon 8 Gen 2 çipine sahip olacak. Ayrıca 14,6 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, selefine benzer bir tasarımla piyasaya sürülebilir.

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326,4 x 208,6 x 5,5 mm boyutlara ve 737 gram ağırlığa sahip olması beklenen cihaz, IP68 sertifikası ve Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile kutudan çıkması bekleniyor. 8/12/16 GB RAM ile 128/256/512 GB depolama seçenekleri bulunacak.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (SM-X916B) için Geekbench sonuçlarını gördük. Tek çekirdekli 2.054 puan ve çok çekirdekli toplam 5.426 puan aldı. Galaxy S23 Ultra ortalama 1.870 tek çekirdek puanı ve 4.938 çoklu çekirdek puanı elde etti. Ultra varyantının ayrıca Tab S8 Ultra’nın 11.220mAh pilinden daha küçük olacak 10.880mAh pil ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Temel Tab S9 modeli, selefindeki 8.000 mAh yerine 8.500 mAh bataryaya sahip olabilir. Twitter duyumcusu Roland Quandt’a göre Samsung, Galaxy Tab S9 FE üzerinde çalışıyor.