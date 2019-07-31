Samsung Galaxy Tab S6 tanıtıldı

Samsung, üst düzey tableti Galaxy Tab S6 modelini tanıttı. Bu model Samsung tarafındaki en güçlü premium tablet olma özelliğini taşıyor.

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Android tabletlerin uzun bir süredir yok olacağı konuşuluyor ancak Samsung bu duruma pek kulak asmıyor. Geçtiğimiz yıl Tab S4 modeli ile gelen Samsung bu yıl bir rakam atlayarak Tab S6 modelini satışa sundu. Güçlü donanımının yanında gelişmiş bir S-Pen deneyimi sunan tableti dilerseniz ek olarak satın alacağınız klavyeli kılıfı ile de kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikleri neler?

Samsung önceki nesil tabletlerinde duymuş olduğu şikayetleri dikkate alarak bu modelinde orta seviye işlemci yerine Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden olan Snapdragon 855’den gücünü alıyor. 6/8 GB Ram seçenekleri ve 128/256 GB depolama seçenekleri ile gelen model dilerseniz MicroSD kart yuvasıyla 2TB’a kadar alanını genişletmeye olanak sağlıyor.

Galaxy Tab S6 16/10 oranında 2560×1600 çözünürlüğünde 10.5 inçlik bir OLED panel ile birlikte geliyor. Ekranın altında parmak izi tarayıcısı bulunan model bununla birlikte yüz tanıma sistemini de içinde bulunduruyor.

Tabletin arka tarafında iki kamera yer alıyor. Samsung tabletler üzerinde işlevsiz kameralar yerine artık kaliteli fotoğraf çekimi yapabileceğini ifade ediyor. Arka tarafında yer alan 13 + 5 MP kamerasının ikincisi 123 derece geniş açılı çekim yapabiliyor. Kamerada portre desteği de mevcut. Ön tarafında ise 8 MP değerinde bir kamera görmekteyiz.

İçerisinde 7040 mAh bataryaya sahip olan model hızlı şarj desteğine de sahip. Yenilenmiş S-Pen ile gelen model Galaxy Note 9’da gördüğümüz gibi Bluetooth ile kontrol edilebilen bir yapıya sahip. İçerisinde 0.35 mAh bataryası olan kalem arka taraftaki manyetik yuvanın içerisinde 10 dakikada tam şarja sahip olabiliyor. Tek şarjla bir günlük kullanımı karşılayabilen kalem zaten gün içerisinde büyük bir kısımda tabletin arka tarafındaki yerini koruyacak.

Samsung, birçok Galaxy Tab S4 sahibinin klavyeyi satın aldığını, bu yüzden Tab S6’nın kasasını geliştirmek için zaman harcadığını söyledi. Tablet üzerinde DeX modunu değiştirmek için bir S-Pen tutucu ve ayarlanabilir bir stant yer alıyor.

Galaxy Tab S6 Fiyatı

Galaxy Tab S6 23 Ağustosta ön sipariş almaya başlayacak. 6 GB Ram 128 GB depolama alanına sahip olan model 649 Dolar fiyat ile satışa çıkacak. 6 Eylülde ise resmen piyasaya sürülmüş olacak. 22 Eylülden önce satın alan herkes klavyeli kılıfı %50 indirim ile sahip olacak. 180 dolara satılan bu kılıf indirim ile birlikte 90 dolara düşmüş olacak. LTE modeli de çıkacak olan modelin fiyatı henüz belirli olmasa da şuanki fiyattan biraz daha fazla olacağını söyleyebiliriz.