Üç yüz bin adet HONOR 9X sadece bir günde satıldı

HONOR yaptığı açıklama ile HONOR 9X modelinin sadece bir günde 300,000 adet satıldığını belirtti. Cihazın ilk iki dakikadaki ulaştığı satış adet ise 100,000.

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Honor 9X ilk iki dakikada yüz bin sattı

Huawei’nin alt markası olan HONOR, 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikle yeni cihazı 9X modelini tanıttı. Özelliklerine oranla 200 dolar gibi makul fiyat etiketi ile piyasaya giriş yapan cihaz oldukça ilgi görmüştü. Sadece 2 dakikada 100,000 adet satıldığı belirtilen cihazın bir günlük satış raporu şirket yetkilileri tarafından açıklandı. Paylaşılan bilgiye göre HONOR 9X bir günde 300,000 adet satıldı. Serinin bir önceki cihazında olduğu gibi satış rekoru kırma yolunda ilerleyen cihaz üreticisi yeni modeli ile iddialı bir şekilde ilerliyor. Şu anda şirketin satış adeti bazında liderliğe oturan HONOR 8X modeline kıyasla yeni cihaz, iki kat hızlı ilerliyor. Şirketin halihazırda en çok satan modeli HONOR 8X dünya genelinde sadece 173 günde 10 milyon satılmayı başarmıştı.

203 dolar fiyat etiketi ile dikkat çeken Honor 9X Kirin 810 işlemcisinden gücünü alıyor. ARM Cortex A76 ve ARM Cortex A55 çekirdeklerinin güç verdiği CPU 2.27 Ghz bandında çalışabiliyor. Cihaz grafik işlemcisi kısmında ise Mali G52 MP6 birimini kullanıyor. Huawei Nova 5 serisinde de kullanılan işlemci Snapdragon 730 ile kıyaslanıyor. Antutu Benchmark testinde 209.000 puan alan cihazda 6.59 inçlik FHD+ IPS LCD panel bulunuyor. Çentiksiz tasarımını açılıp kapanabilir (pop-up) kamerası sayesinde başaran telefonun ekranı 391 PPI değerini sunabilmekte. 4 GB RAM / 64 GB depolama seçeneği ile satışa sunulan telefonun arka kısmında iki adet kamera bulunuyor. 48 MP f/1.8 ana kamera, 2 MP f/2.4 derinlik algılayıcı sensör arka tarafta bulunurken ön tarafta ise pop-up kamera bizleri karşılıyor. 16 MP f/2.2 diyafram değerine sahip ön kamera FHD 30 kare videolar çekmenize olanak sağlıyor. Cihazın 4000 mAh bataryası 10W hızlı şarj teknolojisi ile şarj edilebiliyor.