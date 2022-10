Samsung’un giriş seviye tablet bilgisayar modellerinden biri olan Galaxy Tab A8, ülkemiz gibi pazarlarda çok tutulan modellerden biri haline gelmişti. Yoğun ilgiyle karşılanan cihaz sonunda Android 12 desteğine kavuşmuş gibi görünüyor.

Öyle ki, Samsung cihazlar hakkındaki sızıntı haberleriyle ünlenen SamMobile tarafından paylaşılan bilgiler Avrupa’daki cihazların güncellemeyi yükleyebildiklerini belirtiyor!

One UI 4 Güncellemesinin Eli Kulağında!

Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve son olarak Birleşik Krallık’ta bulunan Galaxy Tab A8 kullanıcıları için X205XXU1BVI6 koduyla yayımlanan güncelleme, Galaxy Tab A8’e Android 12 desteğini getiriyor.

Ancak Samsung’un kendi arayüzü olan One UI sürümünde bir değişiklik olmadığını söyleyelim. SamMobile’a göre, Galaxy Tab A8’in bir sonraki güncellemesiyle beraber One UI 4 desteği de cihaza gelecek. Yine de kullanıcıların şimdilik One UI 3 ile yetinmesi gerekiyor.

Ayrıca haberlerde yer alan modelin Galaxy Tab A8’in SIM kart takılabilen, yani hücresel veri bağlantısını destekleyen modeli olduğunu belirtmekte fayda var. Yalnızca WiFi bağlantısına sahip olan modelin de birkaç gün içerisinde güncellemeye kavuşması bekleniyor.

Bütçe Dostu Fiyatıyla Dikkat Çekiyor!

Samsung’un Galaxy Tab A8 modelinin bütçe dostu fiyatıyla dikkat çektiğini söylemek mümkün. Yine de fiyatına göre sunduğu özelliklerin de etkileyici olduğu söylenebilir.

Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy Tab A8 modelinde Unisoc Tiger T618 yonga seti, 10.5 inçlik 60 Hz tazeleme hızına sahip Full HD çözünürlüklü ekran, 8 MP arka kamera, 2/3/4 GB bellek kapasitesi, 32/64/128 GB dahili depolama kapasitesi ve 7000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyordu.

Ayrıca cihazda microSD kart desteği bulunduğunu da söylemekte fayda var. Bu sayede hafızanın yetersiz gelmesi durumunda kapasite genişletilebiliyor.

250 dolarlık fiyatıyla bütçe dostu tabletler kategorisinde yer alan cihaz, ülkemizde ortalama olarak 3000 Türk lirası bandında satılıyor.

