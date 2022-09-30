Samsung, güncelleme konusunda en çok eleştiri alan Android üreticilerinden biriydi. Firma, genelde güncellemelerin geç gelmesi ve güncelleme desteğinin çok kısa olması nedeniyle eleştiriliyordu. Ancak Samsung son zamanlarda güncelleme konusunda vites artırdı ve Apple ile yarışır düzeyde destek sözü veren tek Android telefon üreticisi oldu.

Firma sözünü tutacak gibi görünüyor. Öyle ki, Samsung tarafı halihazırda Android üreticileri arasında güvenlik yaması güncellemelerini yayımlama konusunda en hızlı firmalardan biri olmuş durumda. Galaxy S21 ve S22 ailesine gelen son güvenlik güncellemesi de bunu doğrular nitelikte!

Beklenenden Erken Geldi!

28 Eylül tarihinde yayımlanan ve Ekim 2022 güvenlik yamasını içeren yeni güncelleme, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Galaxy S22 sahipleri için kullanıma sunulmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra kullanıcıları S90xU1UES2AVI5 kodlu bu güncellemeyi cihazlarına yükleyebiliyor.

ABD’de satılan Galaxy S22 modellerinin Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle donatıldığını belirtelim. Türkiye’de satışta olan cihazlar da bu yonga setine sahip. Yani Türkiye’deki kullanıcılar için de güncellemenin oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa pazarında satılan Exynos 2200 işlemcili Galaxy S22 modelleri içinse güncelleme tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy S21 serisindeyse durumun biraz daha farklı olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, Ekim 2022 güvenlik yamasını içeren yeni güncelleme küresel pazarda satışa sunulan Exynos 2100 işlemcili Galaxy S21 modelleri için G99xBXXS5CVIF kod adıyla yayımlanmış durumda. ABD’de satılan Snapdragon 888 işlemcili modeller içinse güncellemenin kodu G99xU1UES5CVI8 olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung, bu güncellemeleri yayımlamış olsa da dağıtım için bazı bölgeler gelişigüzel seçiliyor. Samsung’un S21 ailesinin Exynos işlemcili modellerinden bu güncellemeye kavuşan ilk bölge ise Almanya olmuş.

Ancak Exynos işlemcinin kullanıldığı diğer bölgelerin de bu güncellemeye kavuşmasının oldukça yakın olduğunu söylemekte fayda var.

Galaxy S21 serisi için de 28 Eylül tarihinde yayımlanan Ekim 2022 güvenlik yamasını içeren bu güncellemenin beklenenden daha erken geldiğini söylemek mümkün. Güncellemenin yalnızca güvenlik yaması içerdiğini de belirtelim. Yine de Samsung’un güncelleme konusunda elini çabuk tuttuğunu ve şikayetleri dinlediğini görmek olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un güncelleme politikasını doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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