Samsung Galaxy Tab A2 XL modelinin özellikleri sızdırıldı!

Samsung Galaxy Tab A2 XL‘ın önemli özellikleri, Samsung hakkında yaptığı sızıntılarla tanınan SamMobile tarafından ortaya çıkarıldı.

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Samsung Galaxy Tab A2 XL’ın özellikleri

Sızıntılara göre; orta segmentte konumlanacak tablette, 10.5 inç boyutunda 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanılmış. Qualcomm‘un Snapdragon 450 işlemcisi kullanılırken, orta seviyedeki işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB′lık dahili hafıza eşlik etmiş.

Ana kamerada 8 MP çözünürlüğünde, ön kamerada ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılmış. Cihazda 7300 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alırken, tablet kutusundan Android‘in 8.1 Oreo sürümüyle çıkacak. Tablet; Wireless 802.11 AC, LTE ve Bluetooth 4.2 standartlarını destekleyecek.

Tablette, navigasyon tuşlarını ekranın üzerinde olacağı ve yüz tanıma sistemiyle geleceği tahmin ediliyor. Samsung Galaxy Tab A2 XL‘ın, Samsung Galaxy Tab S4 ve Galaxy Note 9‘la beraber 9 Ağustos’taki etkinlikte tanıtılması bekleniyor.