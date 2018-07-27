Samsung Galaxy Tab S4 ön inceleme ile sızdırıldı!

Samsung’un Galaxy Note 9 modelinin tanıtım etkinliği büyük bir heyecanla beklenirken, yeni amiral gemisi modelinin yanı sıra gözler tanıtım tarihi halen bilinmezliğini koruyan Gear S4 ve Galaxy Tab S4 modellerine çevrilmiş durumda.

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Samsung Galaxy Tab S4 sizlerle

Güçlü donanımsal özellikleriyle ortaya çıkan Samsung’un yeni üst seviye tableti uzun bir süredir heyecanla beklenen tasarımı nihayet ortaya çıktı.

Videoda tabletin her iki sürümünün de (Siyah ve Gri) incelendiği görülmekte. Elbette müşterilerin Galaxy Tab S4‘ü canlı bir şekilde incelemek için lansmanı beklemeleri gerektiği aşikar. Teknik özellikler gelince, henüz ayrıntılı bir inceleme videosu gelmediği için kesin bir şey söylemek mümkün değil maalesef.

Daha önce Geekbench 4.2 sürümü ile gerçekleştirilen test kapsamında Tab S4’e Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisinin güç vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 GB RAM’in yer aldığı cihaz kullanıcılara 64 GB gibi bir dahili depolama alanı sunacak.

10.5 inç büyüklüğüne sahip ve 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan bir ekranın yer alacağı cihaz, 12 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte gelmesi kesinleşen özellikler arasında.