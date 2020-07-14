Tablet/Notebook/Laptop
Samsung Galaxy Tab A 7.0, Geekbench veri tabanında göründü!
Samsung Galaxy Tab A 7.0 olduğu tahmin edilen tablet modeli Qualcomm Snapdragon yonga seti ile Geekbench veri tabanında göründü. Cihazın ortaya çıkan özelliklerine yakından bakalım.
Geekbench veri tabanında SM-T505 model kodu ile görünen tablet, Android 10 işletim sistemi ile çalışıyor. 3 GB RAM kapasitesi ile gelen model uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor. Tablete güç veren yonga setinin modeli ise henüz kesin değil. Fakat “Bengal” model adıyla görünen işlem biriminin, 1,8 ve 2,0 GHz frekans hızlarında çalışan dört çekirdekli 2 kümeye sahip olduğu görünüyor. Grafik birimine bakacak olduğumuzda 980 MHz hızında çalışan Adreno 610’u görüyoruz. Ortaya çıkan özellikler söz konusu yonga setinin Snapdragon 662 olduğunu gösteriyor. Selefi olan Snapdragon 665’e göre gelişmiş Bluetooth ve Wi-Fi desteği sunan 662, hücresel bağlantı tarafında biraz geride kalıyor.
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Samsung Galaxy Tab A 7.0 modeline güç vereceği tahmin edilen Snapdragon 662 yonga seti 4 adet Kryo 260 Gold çekirdeği (A73 tabanlı) ve 4 adet Kryo 260 Silver (A53 tabanlı)’dan oluşuyor. Hücresel bağlantı tarafında X11 LTE modem, 396 Mbps’e kadar indirme ve 150 Mbps’e kadar yükleme hızı vaat ediyor. Bu hızlar da Snapdragon 665’de bulunan X12 modem’den daha yavaş, ancak gerçek yaşam koşullarında fark gözle görülmeyecek kadar az olacaktır.
Haberimize konu olan özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihazın tanıtımında farklılık gösterebileceğini de belirtmiş olalım.
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Huawei MatePad T10 ve T10s, özellikleriyle ortaya çıktı!
Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Huawei MatePad T10 ve T10s‘in detaylı teknik özellikleri ve cihazların görüntüleri ortaya çıktı. Yeni tabletler giriş seviyesi olmalarına rağmen pek çok önemli özellik sunacaklar.
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Huawei MatePad T10 ve T10s hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei MatePad T10s, 10.1 inçlik 1920×1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Cihaz, HiSilicon Kirin 710A yonga setinden gücünü alacak. Tabletin 2/3 GB RAM ve 32/64 GB genişletilebilir depolama alanı seçenekleri bulunacak. Batarya tarafında ise 5.100 mAh değerinde pil ile gelecek. Tablet, Android 10 destekli EMUI 10.1 arayüzü ile kullanıcılara sunulacak.
Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri ise hoparlörünün Harman Kardon iş birliği ile geliştirilmiş olması. MatePad T10s, arka tarafta AF destekli 5 MP kamera ve ön tarafta 2 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunduruyor.
MatePad T10 ise T10s’e göre biraz daha küçük olan 9.7 inçlik 1280×800 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek. Tabletin 2 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı bulunacak. Cihaz, Huawei Histen 6.0 destekli stereo hoparlörlere sahip olacak.
MatePad T10 serisi tabletlerin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor. Fiyatlandırma tarafında giriş seviyesi tabletler olması nedeniyle uygun fiyatlar olacağı tahmin ediliyor. Yeni tabletlerin neredeyse bütün özellikleri sızdırıldığı için yakın zaman içinde cihazların tanıtılmasını bekliyoruz.
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ teknik özellikleri belli oldu!
Samsung tablet piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Firmanın yeni tableti GalaxyTabS7+’ın teknik özellikleri belli oldu.
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Galaxy Tab S7+, 45W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Samsung, telefon piyasasında olduğu gibi tablet piyasasında da önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Firma yeni tableti Galaxy Tab S7+ için kolları sıvarken, cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre, cihazın teknik özellikleri güvenilir bir kaynak tarafından aslında sızdırıldı. Kaynaktan gelen bilgilere göre tablet gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden alacak. 5G özellikli olarak karşımıza çıkan cihazın 6 GHz‘lik performans sunması bekleniyor. Öte yandan 12.4 inç boyutunda Super AMOLED özellikli cihazın, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri olacak.
Amiral gemisi tablet olarak bizleri karşılayan Galaxy Tab S7+, 10,090 mAh batarya değerine ve tam olarak 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Tasarım detaylarının da belli olduğu söylenen cihazın iki adet arka kamerası yer alırken bu kameralar sırasıyla, 13 MP ve 5 MP değerlerini almakta. Ayrıca ön tarafta da bizleri 8 MP değerinde bir kamera karşılamakta. Öte yandan cihazın parmak izi okuyucusunun ekran altında yer alacağı bilgisine ulaşılırken, parkam izi sensörünün detaylı özelliği henüz bilinmemekte. Android 10 ile bizleri karşılaması beklenen tabletin içerisinde Samsung firmasının arayüzü olan OneUI 2.5 yer alacak. Yeni nesil tabletin 5 Ağustos tarihinde yapılacak Unpacked etkinliği ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
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Huawei, yeni tabletiyle 3C’de görüntülendi!
Huawei, tablet sektöründe son zamanlarda oldukça iyi başarılara imza attı. Şimdi ise şirketin yeni tabletiyle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Huawei‘nin yeni tableti 3C tarafından şarj özellikleri ile görüntülendi.
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Yeni Huawei tabletin şarj özellikleri hakkında neler ortaya çıktı?
3C sertifikasında ortaya çıkan bilgilere göre cihazın model numarası SCMR-W09 olacak. Sertifikasyon yetkilisine göre tabletin 22.5W hızlı şarj özelliği bulunacak. Bu değer bir tablet için oldukça iyi gözüküyor. Şirket, tablet tarafında da diğer firmaların önüne geçmek için çeşitli atılımlar yapacak gibi görünüyor. Listeye göre bu tabletin üreticisi Huawei Terminal Co. Ltd.‘dir. Üretim tesisinin yeri ise Xike Communication Technology Equipment Co. Ltd. olacak. Ayrıca bu sertifikanın 22 Haziran tarihinde alınmış olması da yakında daha fazla şey duyabileceğimiz anlamına geliyor.
Tablet pazarı günümüzde akıllı telefon pazarı kadar kazançlı değil. Bununla birlikte piyasada 5G desteği bulunan çok fazla tablet de mevcut değil. Buna rağmen Huawei, geçen seneden bu yana 5G destekli tabletlerini piyasaya sürüyor. Şirket bu sene MatePad Pro 5G ve MatePad olmak üzere iki model çıkardı. ABD tarafından yoğun bir baskı gören Huawei, her şeye rağmen piyasada tutunuyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan etkinliğe kadar bu cihaz hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.