Samsung Galaxy Tab A 7.0, Geekbench veri tabanında göründü!

Samsung Galaxy Tab A 7.0 olduğu tahmin edilen tablet modeli Qualcomm Snapdragon yonga seti ile Geekbench veri tabanında göründü. Cihazın ortaya çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Geekbench veri tabanında SM-T505 model kodu ile görünen tablet, Android 10 işletim sistemi ile çalışıyor. 3 GB RAM kapasitesi ile gelen model uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor. Tablete güç veren yonga setinin modeli ise henüz kesin değil. Fakat “Bengal” model adıyla görünen işlem biriminin, 1,8 ve 2,0 GHz frekans hızlarında çalışan dört çekirdekli 2 kümeye sahip olduğu görünüyor. Grafik birimine bakacak olduğumuzda 980 MHz hızında çalışan Adreno 610’u görüyoruz. Ortaya çıkan özellikler söz konusu yonga setinin Snapdragon 662 olduğunu gösteriyor. Selefi olan Snapdragon 665’e göre gelişmiş Bluetooth ve Wi-Fi desteği sunan 662, hücresel bağlantı tarafında biraz geride kalıyor.

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Samsung Galaxy Tab A 7.0 modeline güç vereceği tahmin edilen Snapdragon 662 yonga seti 4 adet Kryo 260 Gold çekirdeği (A73 tabanlı) ve 4 adet Kryo 260 Silver (A53 tabanlı)’dan oluşuyor. Hücresel bağlantı tarafında X11 LTE modem, 396 Mbps’e kadar indirme ve 150 Mbps’e kadar yükleme hızı vaat ediyor. Bu hızlar da Snapdragon 665’de bulunan X12 modem’den daha yavaş, ancak gerçek yaşam koşullarında fark gözle görülmeyecek kadar az olacaktır.

Haberimize konu olan özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihazın tanıtımında farklılık gösterebileceğini de belirtmiş olalım.