Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ teknik özellikleri belli oldu!
Samsung tablet piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Firmanın yeni tableti GalaxyTabS7+’ın teknik özellikleri belli oldu.
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Galaxy Tab S7+, 45W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Samsung, telefon piyasasında olduğu gibi tablet piyasasında da önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Firma yeni tableti Galaxy Tab S7+ için kolları sıvarken, cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre, cihazın teknik özellikleri güvenilir bir kaynak tarafından aslında sızdırıldı. Kaynaktan gelen bilgilere göre tablet gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden alacak. 5G özellikli olarak karşımıza çıkan cihazın 6 GHz‘lik performans sunması bekleniyor. Öte yandan 12.4 inç boyutunda Super AMOLED özellikli cihazın, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri olacak.
Amiral gemisi tablet olarak bizleri karşılayan Galaxy Tab S7+, 10,090 mAh batarya değerine ve tam olarak 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Tasarım detaylarının da belli olduğu söylenen cihazın iki adet arka kamerası yer alırken bu kameralar sırasıyla, 13 MP ve 5 MP değerlerini almakta. Ayrıca ön tarafta da bizleri 8 MP değerinde bir kamera karşılamakta. Öte yandan cihazın parmak izi okuyucusunun ekran altında yer alacağı bilgisine ulaşılırken, parkam izi sensörünün detaylı özelliği henüz bilinmemekte. Android 10 ile bizleri karşılaması beklenen tabletin içerisinde Samsung firmasının arayüzü olan OneUI 2.5 yer alacak. Yeni nesil tabletin 5 Ağustos tarihinde yapılacak Unpacked etkinliği ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung da şarj cihazlarını bazı modeller için kaldırabilir!
Samsung, şarj aleti konusunda Apple ile aynı fikirde olabilir. Gelen bilgilere göre firma, henüz belli olmayan bazı modeller için kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmayı düşünüyor.
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Uygun fiyatlı modeller için kutu içeriğinde şarj aleti olmayabilir!
Akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip olan Samsung, hayranlarını üzecek bir hale ile bizleri karşılayabilir. Özellikle Apple cephesinde ortaya atılan iPhone 12 kutu içeriğinde şarj aleti olmayacak iddiası, Samsung tarafından üretilecek bazı akıllı telefon modelleri için de geçerli olabilir. Güney Koreli ETNews haber sitesinde yer alan iddiaya göre, 5G‘nin yaygınlaşması ile firma maliyetleri düşürmek için gelecek yıldan itibaren bazı uygun fiyatlı modellerin kutu içeriğinde şarj aletine yer vermeyecek. Ayrıca firma maliyetin yanı sıra çevresel elektronik atıklarını da minimuma indirmeyi amaçlıyor.
Firmanın bu politikayı uygulayacağı model veya seri bilgisi henüz yer almamakta. Bu sayede üretim bandında önemli bir kalemi silebilecek firmanın bazı cihazlar için “ek paket” şeklinde şarj aleti kampanyası sunması bekleniyor. Yılda 400 milyona yakın akıllı telefon üreten firmanın 400 milyon da şarj aleti üretmesi neden bu yolu seçtiği konusunda bizlere ipucu verse de bazı kullanıcılardan tepki almaya şimdiden başladığı öğrenildi. Bakalım Samsung, hedeflediği maliyet düşürmesini fiyatlara ne kadar yansıtacak bekleyip göreceğiz. Öte yandan Apple ve Samsung firmalarına katılacak başka markalar olacak mı merakla takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra cihazından ilk görüntüler geldi!
Samsung, amiral gemisi Galaxy Note serisi için çalışmaları sürdürüyor. Serini yeni cihazı Note20 Ultra’nın canlı ilk görüntüleri ortaya çıktı.
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Galaxy Note 20 Ultra tasarımı belli oldu!
Samsung firmasının önem verdiği amiral gemisi serisi olan Galaxy Note ailesi yeni cihazları ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy Note 20 serisinin tanıtımına kısa bir süre kala yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni cihazı Note 20 Ultra, çalışır bir vaziyette görüntülendi. Görüntülere ulaşan ise Jimmy is Promo isimli sızıntılar ile meşhur olmuş Twitter kullanıcısı. Tasarım detayları ortaya çıkan cihaz, önceki seri ile büyük farklılıklara sahip olmayacak gibi gözüküyor.
Small Bezel#Note20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/8uHqLpLEIR
— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 7, 2020
Arka tarafta üç adet büyük boyutlara sahip kamera kurulumu bizleri karşılarken, S20 Ultra cihazında gördüğümüz 100x yakınlaştırmanın bu cihazda olmayacağı iddia ediliyor. Ön tarafta Infinity-O ekran ile bizleri karşılayan cihaz bir adet ön kameraya sahip. Önceki seriye göre daha ince çerçeveli olarak karşımıza çıkan Note 20 Ultra, gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden alacak. Amiral gemisi rekabetinde S-Pen ile birlikte farklı bir boyuta geçen Samsung, yeni cihazı ile birlikte hayranların beğenisini kazanmayı planlıyor. FCC üzerinden aldığı sertifikalar da ortaya çıkan cihaz SM-N986U model numarasına sahip olacak. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile birlikte göreceğimiz seri bakalım ilerleyen günlerde bizlere yeni detaylar verecek mi bekleyip göreceğiz.
What do you think of the color?#Note20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/MxEvg4MWfP
— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 7, 2020
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı sızdırıldı!
Samsung yeni akıllı saati Galaxy Watch 3‘ü çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı saatinin teknik özelliklerinden sonra fiyatı da sızdırıldı.
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Galaxy Watch 3 muhtemel fiyatları sızdırıldı!
Samsung amiral gemisi akıllı saati diyebileceğimiz Galaxy Watch serisine üçüncü cihazı eklemeye hazırlanıyor. Daha önceden bazı teknik özellikleri ve görselleri sızdırılan cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Evan Blass isimli sızıntılarıyla ünlü bir Twitter kullanıcısı şimdi de cihazın muhtemel versiyonlarını ve fiyat aralığını takipçileri ile paylaştı. Beş farklı 45 mm‘lik modelden ve dört farklı 41 mm‘lik modelden bahseden Evan Blass, bir takipçisinden gelen fiyat soruna 400 ile 600 dolar yanıtını verdi.
Beş farklı 45 mm‘lik modelin ayrımı, malzeme kalitesi, rengi veya bluetooth özelliğine göre yapılırken, aynı kıyaslama 41 mm boyutundaki model için de geçerli. Bronz, gümüş ve siyah renkler ile bizleri karşılayacak cihazlar, titanyum veya paslanmaz çelik ile gelecek. Teknik özellikleri daha önce ortaya çıkan Galaxy Watch 3, 1 GB RAM 8 GB depolama alanı ile bizleri karşılamakta. Öte yandan IP68 sertifikasına sahip olacak cihazın Bluetooth 5.0 özellikli olacağı öğrenildi. İşin fiyatlandırma kısmına gelirsek titanyum ve LTE özellikli versiyonun daha pahalı olması bekleniyor. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds ile tanıtılması beklenen cihazlar hakkında neredeyse her şeyi öğrenmiş bulunmaktayız. Bakalım Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.