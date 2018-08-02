Samsung Galaxy Tab A 10.5 resmi olarak duyuruldu!

Samsung Galaxy Tab A 10.5, Galaxy Tab S4‘den sonra günün en erken saatlerinde duyuruldu. Tab A, Samsung‘un gündelik kullanıma yönelik, bütçe dostu tablet serisi.

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Samsung Galaxy Tab A 10.5’in özellikleri

Galaxy Tab A 10.5, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde, 10.5 inç boyutunda TFT bir ekrana sahip. Tabletin ekranında, Tab S4 modeline benzer şekilde ince bir çerçeve bulunuyor. Ekranın yukarısında görüntülü konuşmalar ve selfie çekimleri için 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunurken, ana kamera flash destekli ve 8 MP çözünürlüğünde. Fiziksel ana menü tuşunun kullanılmadığı cihazda, ne parmak izi okuma sensörü ne de iris tarama bulunuyor. Yani tabletin güvenliğini sağlamak için, pin ve şifreler gibi geleneksel önlemleri almak zorunda kalacaksınız.

Tablet, gücünü çekirdek hızı 1.8 GHz‘ye kadar çıkabilen sekiz çekirdekli Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan cihazın hafızasını, 400 GB‘a kadar microSD kartlarla genişletebilirsiniz. 7300 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan tableti şarj etmek için, USB Type-C portu kullanılıyor.