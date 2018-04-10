Samsung’un kamera noktasında öne çıkan yeni telefonları Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+, 960 fps ve 4k 60 fps desteğiyle dikkat çekiyor. Samsung’un 3 senedir kullandığı Dual Pixel özelliklerine sahip olan söz konusu kameralar 12 MP çözünürlüğüne sahipler.

Samsung Galaxy S9 kamerasında iki farklı sensör mevcut!

Ancak ortaya çıkan detaylara göre Samsung, Galaxy S2 modelinden bu yana bazı marketlerde kendi üretimi S5 sensörleri yerine Sony’nin IMX serisi sensörlerini de barındırıyor. S9 ailesinde ise S5K2L3 model koduna sahip bir sensör bulunuyorken bazı ülkelerde Sony IMX 345 modeli bulunuyor. Özellikle XZ Premium modelindeki IMX 400’ün biraz geliştirilmiş hali olan sensör, bu sayede 960 fps görüntü çekimi sağlamayı başarıyor. S5K2L3 ise Samsung’un bir önceki nesili olan S8, S8+ ve Note 8’de kullandığı S5K2L2’nin 960 fps ve 4K 60 fps kazanmış hali olarak dikkat çekiyor.

Ön kamera tarafındaki detaylar bilinmediği için aynı durum ön tarafta da geçerli mi bilinmiyor. Ancak Türkiye’deki cihazlara baktığımızda elimizdeki S9+’ta S5K2L3 ana kamera ve S5K3H1 kod adlı ön kamera bulunduğunu gördük. Yani TR cihazlarında Samsung sensörleri bulunduğunu söyleyebiliriz.