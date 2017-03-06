Samsung Galaxy S8’in Yeni Fotoğrafı İnternete Sızdırıldı

Samsung’un 29 Mart tarihinde New York’ta duyuracağını açıkladığı Galaxy S8 modeline dair yeni fotoğraflar internette paylaşıldı.

Daha önce Samsung Galaxy S8’e dair bir çok viode ve fotoğraf paylaşıldı. Yani temel olarak telefonunu nasıl bir şey olacağını biliyoruz. Bu sefer paylaşılan fotoğraf da daha önceki fotoğraf ve videolara benziyor.

Slash Leak tarafından yayınlanan videolarda ekranda yer alan Ana Ekran tuşu yer alıyor. Sanal olan tuş sayesinde Galaxy S8’de ekran çerçevesi oldukça ince gözüküyor. Daha büyük model olan Galaxy S8 Plus’ta kameranın yaınında bir de parmak izi okuyucu yer alıyor. Daha önce parmak izi okuyucunun arka tarafta olacağı açıklanmıştı. Bu fotoğraflarda da parmak izi sensörü rka tarafta yer alıyor.