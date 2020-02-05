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Samsung Galaxy S8 – Sizin Yorumunuz (Umut Şahin Önder)

Samsung Galaxy S8 artık neredeyse 3 nesil eski bir telefon konumunda olmasına rağmen performansı ne durumda? Cevabını Umut Şahin Önder veriyor.

1,5 senedir Samsung Galaxy S8 kullanıcısı olan Umut, Ersin’in “Yılan gibi telefon” diyerek döneminin en iyi ve en güzel telefonu olarak lanse ettiği cihaz hakkında artı ve eksi yönleri, bu süreçte yaşanan değişimleri konuşuyorlar.

İyi seyirler…

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

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Yazan:

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Sizin Yorumunuz

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K20 Pro'dan Mi 9T Pro'ya geçmek - Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)

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