Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy S8 – Sizin Yorumunuz (Umut Şahin Önder)
Samsung Galaxy S8 artık neredeyse 3 nesil eski bir telefon konumunda olmasına rağmen performansı ne durumda? Cevabını Umut Şahin Önder veriyor.
1,5 senedir Samsung Galaxy S8 kullanıcısı olan Umut, Ersin’in “Yılan gibi telefon” diyerek döneminin en iyi ve en güzel telefonu olarak lanse ettiği cihaz hakkında artı ve eksi yönleri, bu süreçte yaşanan değişimleri konuşuyorlar.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Redmi 5 – Sizin Yorumunuz (Berke Korkut)
Xiaomi Redmi 5 kullanıcısı olan Berke Korkut, bir buçuk yıllık geçmiş dönemin orta seviye telefonu hakkındaki güncel deneyimlerini aktarıyor. Bakalım Xiaomi Redmi 5 bir buçuk yıllık kullanım sonrası deneyimlerini anlatıyor.
Sizin Yorumunuz
K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)
Redmi K20 Pro kullanıcısı olan Anılcan Güler, global sürüme geçmek için cihazını Xiaomi Mi 9T Pro modeli ile değiştirmiş. Bu videomuzda da Ersin’in sorularını yanıtlayan Anılcan, hem K20 Pro hem Mi 9T Pro hakkındaki görüşlerini aktarıyor.
Sizin Yorumunuz
iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde Bedirhan Aydın, iPhone 6 cihazıyla ilgili deneyimlerini anlattı. Özellikle güvenlik konusunda hassas olduğunu belirten Bedirhan, bakalım cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?