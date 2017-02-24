Samsung Galaxy S8, 21 Nisan Tarihinde Satışa Çıkacak

Son günlerde Samsung’un bayrak gemisi modelinin yeni modeli Galaxy S8’e dair bir sürü haber ortaya çıkıyor ve devamı gelecek gibi gözüküyor.

Bu sefer ortaya çıkan haber ise Samsung Galaxy S8’in 21 Nisan tarihinde ortaya çıkacağını söylüyor. Düşününce çok mantıksız bir tarih değil çünkü telefon 29 Mart tarihinde New York’ta tanıtılacak.

Eğer sızıntılar doğruysa Mart ayında karşımıza iki tane Galaxy S8 modeli çıkacak. Bunlardan bir tanesi 5.7 inç büyüklüğünde iken diğer 6.2 inç büyüklüğündeki Galaxy S8+ olacak. İki modelde de Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM ve 12 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera bulunacak. S8+’ta daha önce Galaxy Note 7’de gördüğümüz İris tarayıcısı da olacak. İki telefonun IP68 suya ve toza dayanıklılık özelliği bulunacak. Galaxy S8 serisinde fiziksel düğme yer almayacak.

Bir diğer satış tarihi de LG’nin bayrak gemisi modeli G6 hakkında ortaya atıldı. Barselona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress’te 26 Şubat tarihinde tanıtılacak olan telefonun 10 Mart tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Telefonda geniş açılı çift kamera sistemi ve alışılmışın dışında 18:9 orana sahip 5.7 inç ekran bulunacak.