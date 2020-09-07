Samsung Galaxy S30 Plus batarya özellikleri sızdırıldı!

Samsung Galaxy S30 ve S30 Plus batarya özellikleri sızdırıldı. Sızdırılanlardan anlaşıldığı üzere S30’un batarya kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ama S30 Plus’ın batarya kapasitesinde iyileştirmelerde bulunacak.

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MySmartPrice’ın verdiği bilgiye göre, EB-BG996ABY ve EB-BG991ABY adlı iki ayrı batarya modeli olacak. Model numarası EB-BG996ABY olan batarya, Samsung Galaxy S30 Plus modelinde kullanılacak. Bu bataryanın kapasitesi 4800 mAh olacak ve önceki modelle karşılaştırıldığında 300 mAh’lik bir batarya artışı görmüş olacağız. S30 Plus’a entegre edilecek batarya Çin’in 3C sertifikasyon ajansı tarafından da onaylandı. S30 Plus için daha yüksek pil ömrünün olması elbette kullanıcılar için büyük bir avantaj olacaktır. Ekran tazeleme oranlarının da 90 Hz’e çıkarıldığı S serisinde pil verimliliği çok daha iyi muhafaza edilebilecektir.

Bahsedilen diğer batarya (EB-BG991ABY) ise, Galaxy S30 modeline ait. Kullanılan bu bataryanın toplam kapasitesinin teknik olarak 3880 mAh düzeyinde tutulduğu görülüyor. Aslında bu batarya S20’de kullanılan batarya ile aynı. Samsung, Galaxy S20’nin batarya detaylarını 4.000 mAh olarak lanse etmişti.

Şirket, bir süredir S serisinin baz modelinde daha ekonomik çözümler kullanıyor. Samsung için üst segment cihazlar çok daha önemli bir yer tutuyor ve çalışmalar da bu doğrultuda şekil alıyor. S30 Ultra için henüz herhangi bir haber ortaya çıkmış değil. Fakat Samsung Galaxy S30 Plus modeline gelen bu artışın, S30 Ultra için de geçerli olması bekleniyor. Samsung’un yeni S ailesine gelecek cihazları önümüzdeki 6 ay içerisinde sahnede göreceğiz. Bu 6 ay içerisinde teknik özelliklerde değişiklikler yaşanabilir. İlerleyen aylarda detayları ortaya çıkacaktır.