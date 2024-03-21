Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI isimli yapay zekasını kullanıma sunmuştu. Bu bağlamda One UI 6.1 ile birlikte Galaxy AI, S23 serisine de gelmişti. Samsung’un eski amiral gemisi serisi olan Galaxy S22 serisi Galaxy AI desteği alacak. Detaylara bakalım.

Galaxy S22 serisi Galaxy AI desteğini ne zaman alacak?

Samsung’un Kore’deki 55. Yıllık Genel Toplantısında konuşan şirketin mobil bölüm şefi TM Roh, Galaxy S22 serisi Galaxy AI desteğinin getirilmeye çalışıldığını belirtti. Ancak Roh, konuyla ilgili herhangi bir güvence vermedi. Yani Galaxy S22 serisi Galaxy AI desteği hiç gelmeyedebilir.

Galaxy S22 Neler Sunuyor?

Akıllı telefon 6.1 inç büyüklükte Dynamic Amoled bir ekrana sahip. Akıllı telefon 120hz ekran yenileme hızı sunuyor. Batarya tarafında ise akıllı telefon, 25W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor. Donanım tarafına geldiğimizde ise akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 1 ile bizleri karşılıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor.

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Kamera tarafında akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra akıllı telefon selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlükte bir kameraya sahip.