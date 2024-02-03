Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Samsung Galaxy S24 Ultra ile devam ediyor.

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Özellikle kamera özellikleri ve performansı noktasında yapay zeka desteği ile ne yapacağı merak edilen Galaxy S24 Ultra, şaşırtıcı bir sonucu DXOMARK tarafından almayı başarıyor.

200 MP ana kamerası ve 50 MP ve 10 MP çift telefoto lensi, ve 12 MP geniş açı lensi ile gelen Samsung Galaxy S24 Ultra, aldığı 144 puan ile 18. sıradan listeye giriş yaptı. 144 fotoğraf ve 137 video puanı alan cihaz, başta iPhone 14 Pro ve Pixel 7 Pro olmak üzere listede test edilen geçtiğimiz senenin bazı telefonlarının da gerisinde kalmasıyla dikkat çekti.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK Değerlendirmesi; https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-s24-ultra-camera-test/

İyi seyirler…

Samsung Galaxy S24 Ultra kamera özellikleri