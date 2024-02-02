NDA tarihi biterek testleri paylaşılan NVIDIA GeForce RTX 4080 Super için Game Garaj ile 4080 Super’e uygun bir sistem topladık.
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İçindekiler
4080 Super Sistem Topladık! | Game Garaj Rock 7A-RTX4080S
Game Garaj üzerinden satın alabileceğiniz ürünün detaylarını, özelleştirmelerini ve diğer detayları videoda görebilirsiniz.
Game Garaj Rock 7A-RTX4080S fiyat bilgisi için; https://www.gamegaraj.com/urun/rock-7a-rtx4080-super/
Not: Bu videoda yer alan Game Garaj Rock 7A-RTX4080S sistem, inceleme örneği olarak Garaj Online tarafından temin edilmiştir.
Game Garaj Rock 7A-RTX4080S Özellikleri:
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X
- Sıvı Soğutma: Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB
- Anakart: ASUS PRIME X670-P-CSM
- Ekran Kartı: Palit GeForce RTX 4080 SUPER JetStream OC
- Bellek: GSkill Ripjaws S5 32GB (2x16GB)
- Güç Kaynağı: FSP Hydro GT PRO 850W
- Kasa: Cooler Master Mastercase H500