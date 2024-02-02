NDA tarihi biterek testleri paylaşılan NVIDIA GeForce RTX 4080 Super için Game Garaj ile 4080 Super’e uygun bir sistem topladık.

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Game Garaj üzerinden satın alabileceğiniz ürünün detaylarını, özelleştirmelerini ve diğer detayları videoda görebilirsiniz.

Game Garaj Rock 7A-RTX4080S fiyat bilgisi için; https://www.gamegaraj.com/urun/rock-7a-rtx4080-super/

Not: Bu videoda yer alan Game Garaj Rock 7A-RTX4080S sistem, inceleme örneği olarak Garaj Online tarafından temin edilmiştir.

Game Garaj Rock 7A-RTX4080S Özellikleri: