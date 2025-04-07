Canlı yayında sık sık yaşadığı ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul’daki Konsol Oyun mağazasında yaşananlar hem mağaza sahiplerini hem de oyunseverleri şaşkına çevirdi. İçeri girmelerine izin verilmeyen bir grup genç, mağaza çalışanlarına tehditler savurarak ortamı gerdi. “Ben bunun bedelini ödetirim abi” gibi sert ifadelerle tepki gösteren çocukların bu tavrı, Konsol Oyun topluluğunda geniş yankı buldu.

Konsol Oyun canlı yayında tehdit edildi!

Son yıllarda Konsol Oyun sektörünün Türkiye’deki yükselişiyle birlikte, oyun mağazalarına ilgi ciddi oranda arttı. Ancak bu yoğunluk bazı istenmeyen sonuçlar da doğurabiliyor. İstanbul’daki olayda olduğu gibi, bazı kullanıcılar kurallara karşı anlayış göstermeyebiliyor. Bu durum hem Konsol Oyun mağaza çalışanlarının güvenliğini tehdit ediyor hem de topluluğun itibarını zedeliyor.

Konsol Oyun’un mağazasına gelen çocuklar, içeri giremeyeceklerini söyleyen Konsol Oyun’u “Ben bunun bedelini ödetirim abi” diyerek tehdit etti. pic.twitter.com/lsZHkODLKH — platcorn (@platcornweb) April 7, 2025

Yaşanan olaydan sonra Konsol Oyun mağazası, güvenlik prosedürlerini gözden geçirme kararı aldı. Kamera kayıtlarının incelendiği ve olayla ilgili hukuki süreç başlatılabileceği bildirildi. Bu tarz olayların önüne geçebilmek için mağaza yönetimi, giriş kurallarını daha net hale getirmeyi planlıyor. Konsol Oyun sektöründe hizmet veren işletmelerin benzer durumlarla karşılaşmamak adına daha fazla önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

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Uzmanlara göre, Konsol Oyun kültürünün gençler üzerindeki etkisi yadsınamaz. Ancak bu kültürün sağlıklı şekilde gelişmesi için hem ailelerin hem de sektör profesyonellerinin sorumluluk alması gerekiyor. Fiziksel mağaza deneyimi, sadece oyun oynamakla sınırlı değil; aynı zamanda sosyal iletişim ve kurallara uyumun da öğrenildiği bir alan olmalı.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu olay, Konsol Oyun markasının adını kısa sürede trend listelerine taşıdı. Kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda; bazıları mağazayı haklı bulurken, bazıları gençlerin davranışını mazur görebilecek gerekçeler ileri sürdü. Her iki taraf için de ortak nokta ise Konsol Oyun ortamlarının hem eğlence hem de sorumluluk içerdiği gerçeği oldu.

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