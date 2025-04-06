Xiaomi 15S Pro, uzun süredir haber alınamayan S serisinin sessizliğini bozarak teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirketin 15. yıl dönümünü kutladığı 6 Nisan tarihinde, kurucu ortak Lin Bin‘in sosyal medya üzerinden verdiği küçük ama güçlü ipucu, Xiaomi 15S Pro’nun resmen yolda olduğunu ortaya çıkardı. Daha tanıtım görselleri bile yayınlanmamışken, yalnızca bir yoruma verilen cevapla gündeme oturan Xiaomi 15S Pro, beklentileri fazlasıyla yükseltmiş durumda.

Xiaomi 15S Pro: Yeni nesil işlemci, dev batarya ve geri dönen özelliklerle gelecek

Yaklaşık üç yıl önce piyasaya sürülen Xiaomi 12S‘ten sonra S serisine uzun bir ara veren marka, 15S Pro ile bu geleneği canlandırıyor. İlk sızıntılar, bu cihazın Xiaomi 15 Pro‘nun estetik çizgilerini taşıyacağını, yani 2K çözünürlükte dörtlü kavisli ekran ve Leica imzalı üçlü kamera sistemi ile geleceğini işaret ediyor. Ancak Xiaomi 15S Pro‘yu asıl özel kılan, donanım tarafındaki yenilikler.

İddialara göre 15S Pro, kapasitesi 6.000mAh’yi aşan devasa bir bataryaya sahip olacak. Bu büyük pil, 90W hızlı şarj desteği ile birleşerek uzun kullanım süreleri vaat ediyor. Dahası, Xiaomi 15S Pro‘da yer alması beklenen yeni nesil TSMC N4P mimarisi üzerine inşa edilen, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği sekiz çekirdekli işlemci, markanın donanım alanındaki iddiasını güçlendiriyor. İlk veriler, bu yeni yonga setinin performans bakımından Snapdragon 8 Gen 1 seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor.

Gözden kaçmaması gereken bir diğer detay ise 15S Pro’nun UWB (Ultra Wide Band) bağlantı teknolojisini geri getirecek olması. Daha önce yalnızca Xiaomi MIX 4‘te görülen bu özellik, özellikle Xiaomi SU7 gibi akıllı araçlarla etkileşim açısından büyük kolaylık sağlıyor. Xiaomi 15S Pro ile birlikte bu teknolojinin günlük kullanımda daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Henüz tanıtım görselleri paylaşılmamış olsa da, 15S Pro’nun varlığının şirketin üst düzey yöneticileri tarafından dolaylı yoldan da olsa doğrulanması, lansmanın yakın olduğunu gösteriyor. Ay sonunda yapılması beklenen tanıtımla birlikte 15S Pro’nun tüm teknik detayları netleşmiş olacak.

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