Redington Türkiye’nin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, bulut teknolojilerinin işletmelere etkisini ve gelecekteki yatırım trendlerini gözler önüne seriyor. Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin yüzde 49’u en az bir bulut teknolojisini aktif olarak kullanırken, bulut çözümlerini tercih etme nedenleri konusunda veri yedekleme öne çıkıyor.

Redington Türkiye adına M2S Araştırma tarafından gerçekleştirilen ve 200 ve üzeri çalışanı bulunan 7 bin 447 işletmeyi kapsayan araştırma, şirketlerin yüzde 49’unun en az bir bulut çözümü kullandığını ve 500+ çalışanlı işletmelerde bulut kullanımının yüzde 3 oranında arttığını ortaya koyuyor.

“Bulut teknolojileri verimliliği artırıyor.”

Araştırmaya göre, bulut teknolojileri kullanan işletmelerin yüzde 86’sı, bu teknolojinin verimlilik üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtiyor. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin bulut kullanım tercihlerine yön verdiğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.

Genel kullanım trendlerine bakıldığında, en yaygın tercih edilen bulut uygulamaları veri yedekleme (yüzde 59), e-posta (yüzde 58) ve veri depolama (yüzde 42) olarak öne çıkıyor. 500 ve üzeri çalışanlı işletmelerde ise Software as a Service (SAAS) kullanımı yüzde 42, Infrastructure as a Service (IAAS) kullanımı ise yüzde 44 seviyesinde ve birbirine yakın oranlarda seyrediyor.

“Veri güvenliği ve IT maliyetlerini azaltma, şirketlerin önceliği.”

Bulut çözümlerine geçişin en temel sebepleri arasında veri hırsızlığı, veri sızıntıları ve sistem açıklarına karşı güvenli bir ortam sağlama ihtiyacı öne çıkıyor. İşletmeler, veri kaybını önleme, veri kurtarma ve veri güvenliği konularını en kritik öncelikler arasında değerlendiriyor. Özellikle hassas verilerin korunması ve iş sürekliliğinin sağlanması, bulut teknolojilerine olan ilgiyi artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, artan IT giderlerini azaltma baskısı 2024 yılında daha da belirgin hale geldi. Geçtiğimiz yıl sekizinci sırada yer alan IT maliyetlerini düşürme hedefi, bu yıl yüzde 27,5 oranıyla dördüncü sıraya yükseldi. Bu durum, her dört şirketten birinin bulut çözümlerini sadece güvenlik değil, aynı zamanda operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla da benimsediğini gösteriyor. İşletmeler, dijital dönüşüm süreçlerinde maliyet optimizasyonunu önceliklendirirken, bulut tabanlı çözümlerin hem esneklik hem de uzun vadede tasarruf sağlaması nedeniyle bu teknolojilere yönelmeye devam ediyor.

“Bulut çözümleri çeviklik ve operasyonel verimliliği artırıyor.”

Şirketlerin bulut teknolojilerine yönelmesindeki en önemli avantajlardan biri, projelerde yeni kapasite ihtiyaçlarına hızlı erişim ve kaynakların hızla devreye alınabilmesi olarak öne çıkıyor. Araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 42’si bulut çözümlerinin çeviklik ve operasyonel verimliliklerini artırdığını belirtiyor. Bu da şirketlerin değişen iş dinamiklerine daha hızlı uyum sağlamasına ve rekabet avantajı elde etmesine olanak tanıyor.

“Yatırımlarda öncelik güvenlik çözümleri ve veri yedeklemede.”

Redington Türkiye’nin araştırmasına göre bulut alanında yatırım yapmayı planlayan şirketler için öncelikli alanlar arasında kurumsal kaynak planlaması (ERP), felaket kurtarma ve veri depolama çözümleri öne çıkıyor. 500 ve üzeri çalışanı olan şirketlerde ise güvenlik çözümleri ve veri yedekleme en kritik yatırım başlıkları olarak belirlenmiş durumda. İşletmeler, operasyonel sürekliliği sağlamak ve siber tehditlere karşı dayanıklılıklarını artırmak amacıyla bu alanlara öncelik veriyor.

Araştırmaya göre, 500 ve üzeri çalışanı olan işletmelerin IT bütçeleri yüzde 44 artarak 6 milyon TL’ye ulaştı; bu bütçenin dörtte biri ise bulut çözümlerine ayrıldı. Redington Genel Müdürü Cem Borhan, araştırmanın bulgularını göz önünde bulundurarak şu ifadeleri kullandı: “Araştırmamız, Türkiye’deki her iki işletmeden birinin artık bulut çözümlerini kullandığını ve bu tercihte veri yedekleme önemli bir rol oynadığını gösteriyor. İşletmeler dijital dönüşüm süreçlerinde öncelikle veri güvenliği ve operasyonel sürekliliği hedeflerken, aynı zamanda bulut teknolojilerinin sunduğu maliyet avantajları ve çeviklik sayesinde rekabette bir adım öne çıkıyor. Biz de Redington Türkiye olarak şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını daha stratejik ve güvenli adımlarla sürdürebilmeleri için dağıtımını üstlendiğimiz markalarımız ve iş ortaklarımız aracılığıyla sunduğumuz çözümlerle onların yanında olmaya devam edeceğiz.”