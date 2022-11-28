Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+, FCC web sitesinde görüldü ve pil kapasitesi de dahil olmak üzere bazı önemli ayrıntıları doğruladı.

“SM-S911B” model numarasını kullanan Galaxy S23, 3.900 mAh bataryaya sahip olacak. “SM-S916B” model numaralı Galaxy S23+ ise 4.700 mAh bataryaya sahip olacak. Her iki sayı da daha önce duyduklarımızı doğruluyor.

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Diğer özellikler arasında her iki telefon da Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Galaxy S23 6,1 inçlik 1080p 120 hz ekran yenileme hızına sahip, Galaxy S23+ ise 6,6 inçlik 1080p 120 hz ekran yenileme hızına sahip bir ekranla birlikte gelecek.

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Her iki telefonda da 32 MP çözünürlükte bir selfie kamerası, 50 MP çözünürlükte ana kamera, 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte 3x telefoto kameraya sahip olacak.

Samsung, Şubat ayında 2023’teki ilk Unpacked etkinliğinde daha büyük Galaxy S23 Ultra ile birlikte Galaxy S23 ve S23+’yı tanıtacak.