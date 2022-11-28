Samsung Galaxy S23, bir süredir haberlerde yer alıyor. Yaklaşan akıllı telefonların özelliklerini detaylandıran sızıntılar ve söylentiler zaten vardı. Şimdi yeni bir rapor, Güney Koreli şirketin Galaxy S23 serisini Şubat ayının ilk haftasında yapılması planlanan Unpacked etkinliğinde piyasaya süreceğini ortaya koyuyor.

Konu hakkında bilgisi olan bir Samsung Electronics yöneticisine atıfta bulunan Güney Koreli bir yayın, Samsung’un Galaxy S23 Unpacked etkinliğinin 2023 Şubatının başlarında gerçekleşeceğini bildiriyor. Kaynak, “S23 serisi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kendi Unpacked etkinliğimizde gösterilecek. Etkinlik Şubat ayında yapılacak. ”dedi.

Yönetici, şehrin adını veya kesin lansman tarihini vermedi. Ancak etkinliğin San Francisco’da gerçekleşmesi son derece olası. S23 Unpacked, pandemiden bu yana ilk yüz yüze Unpacked etkinliği olacak.

Bu yeni rapor, şirketin cihazı Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023 sırasında tanıtabileceği yönündeki söylentilerle çelişiyor. Samsung daha önce Galaxy S cihazlarını piyasaya sürmek için CES’i hiç kullanmadığından mütevellit bunun olma ihtimali zaten çok zayıf.

Galaxy S23 serisinin üç model içermesi bekleniyor: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra. Tüm akıllı telefonlar, bu kez hiçbir bölgede Exynos yonga seti olmadan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek. İşlemcinin gerçek modellerden daha yüksek bir saat hızına sahip olduğu ve biraz daha iyi performans sunduğu söyleniyor.

Sınıfının en iyisi Galaxy S23 Ultra’nın, 10 megapiksel 10x yakınlaştırma sensörü ve 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ile birlikte 200 megapiksel sensör birincil sensörüne sahip olduğu bildiriliyor. 2.200 nit tepe parlaklığa sahip bir AMOLED panele sahip olması bekleniyor.