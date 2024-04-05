Samsung Galaxy S23 kullanıcıları, en son One UI 6.1 güncellemesinin ardından yaşadıkları dokunmatik ekran sorunlarıyla karşı karşıya kalmış durumda. Bu sorun, kullanıcıların cihazlarının dokunmatik ekranlarına verdiği komutlara yanıt vermeme veya gecikme yaşama sorununu beraberinde getiriyor. Bu durum, kullanıcıların günlük işlemlerini gerçekleştirmesini zorlaştırıyor ve kullanıcı deneyimini ciddi şekilde etkiliyor. Ancak Samsung, bu sorunun nedeninin Google olduğunu belirtti.

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Görünüşe göre, Google Keşfet Akışı uygulamasında gizlenen bir hata, Galaxy S23 kullanıcılarının dokunmatik ekranlarında sorunlara yol açıyor. Samsung’un resmi açıklamasına göre, şirket bu sorunu çözmek ve kalıcı bir çözüm sağlamak için Google ile birlikte çalışıyor. Ancak, bu süreçte kullanıcılar için geçici bir çözüm mevcut: Google uygulaması verilerini cihazın ayarlarından temizlemek. Bu işlem, dokunmatik ekranın normal işlevselliğini geri getirebilir, ancak kesin çözüm olarak kabul edilemez.

Bu sorun, yazılım güncellemelerinin cihazların performansını artırmak yerine sorun yaratmasının bir örneğidir. Özellikle Samsung’un One UI’sinin Google’ın Android platformundaki varsayılan başlatıcısı olduğu göz önüne alındığında, görünüşte ilgisiz uygulamaların bile beklenmedik sorunlara yol açabileceği bir durumdur. Bu nedenle, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için Samsung gibi üreticilerin ve Google gibi platform sağlayıcılarının yakın işbirliği yapması hayati öneme sahip.

Galaxy S23 kullanıcıları için yaşanan bu sorunun, umarız ki geçici bir aksilik olduğunu ve yakın zamanda kalıcı bir çözümün bulunacağını umuyoruz. Samsung ve Google gibi teknoloji devlerinin, kullanıcılarının beklediği mükemmel bir deneyimi sağlamak için birlikte çalışması gerektiğini unutmamak önemli.