Google arama motoru ve reklam ile eş anlamlı bir şirket olmuş durumda. Şirket, arama motorunda yapay zeka destekli ücretli özellikler sunma fikrini değerlendiriyor. Financial Times’ın raporuna göre, şirket, premium özelliklerin Google’ın mevcut abonelik hizmetlerinin bir parçası olarak sunulabileceğini düşünüyor. Bu potansiyel değişiklik, Google’ın arama deneyimini geliştirirken reklam gelirini koruma arasında bir denge kurma çabası olarak görülüyor. Google arama ücretli olabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler.

Google Arama Ücretli Olacak mı? Yapay Zeka Destekli Arama İçin Ücretli Abonelik Gelebilir

Google’ın yapay zeka destekli arama hizmetini geliştirmesi, kullanıcıların daha zengin ve verimli bir arama deneyimi yaşamasını sağlıyor. Ancak, bu gelişmelerin maliyeti nedeniyle şirket, premium özelliklerin bir abonelik modeli aracılığıyla sunulmasını düşünüyor. Böylece, kullanıcılar daha gelişmiş arama özelliklerine erişebilirken, Google da gelirini artırabilir.

Google, geçen yıl Mayıs ayında yapay zeka destekli arama hizmeti olan Arama Üretken Deneyimi’ni (SGE) test etmeye başladı. Bu hizmet, kullanıcılara geleneksel arama sonuçlarına ek olarak yapay zeka destekli özetler ve yanıtlar sunuyor. Ancak, yüksek işlem maliyetleri nedeniyle, bu özelliklerin ücretsiz olan ana Google arama motoruna dahil edilmesi konusunda şirketin temkinli davrandığı belirtiliyor.

Yapay zeka destekli arama özelliklerinin yaygınlaşması, Google’ın mevcut iş modeline meydan okuyabilir. Bu özellikler, kullanıcıların web sitesi bağlantılarına tıklama ihtiyacını azaltarak reklam gelirlerini etkileyebilir. Bu durum, Google’ın temel gelir kaynaklarını tehdit edebilir ve şirketi yeni bir iş modeli arayışına yönlendirebilir

Google’ın bu yeni teknolojiyi geliştirdiği ve test ettiği iddia edilse de, nihai karar ve lansman zamanı hakkında belirsizlikler devam ediyor. Ancak, şirketin bu alanda attığı adımlar, gelecekte arama deneyiminin nasıl şekillenebileceği konusunda ipuçları veriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekanın her şeye dahil edilmesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!