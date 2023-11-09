Bu videoda Samsung’un orta üst segmente konumlandırdığı ve iki senedir merakla beklenen FE serisinin yeni üyesi Galaxy S23 FE modelini kutusundan çıkarttık ve detaylarına yakından baktık.
Samsung Galaxy S23 FE Teknik Özellikleri:
Tasarım: 158 x 76.5 x 8.2 mm, 209 gram, IP68 Sertifikası
Ekran: 6.4 inç FHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1450 nits
İşlemci: Exynos 2200
RAM/Depolama: 8GB/128GB – 8GB/256GB
Kamera: 50MP + 8MP + 12MP / 10MP
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 4500 mAh batarya, 25W Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, 5G
Fiyat: 22.600 TL – 24.500 TL
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