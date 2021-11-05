Samsung Galaxy S22’nin Görüntüleri Sızdırıldı!

Samsung’un bir sonraki Galaxy S amiral gemisinin ilk canlı fotoğrafı, resmiyet kazanması beklenenden neredeyse üç ay önce internete düştü. Gösteren resimler Samsung Galaxy S22 Ultra, güncellenmiş arka tasarımı ve yerleşik bir S-Pen yuvası ile görüntülendi.

Yenilenmiş Galaxy Note 10

Gerçek hayattaki bu ilk fotoğraflarda görüldüğü gibi Galaxy S22 Ultra, bir Galaxy S modelinden çok bir Galaxy Note’a benziyor. Sanki Samsung, Galaxy Note 20’nin piyasaya sürülmesinden sonra çizim tahtasına geri döndü ve Galaxy Note 10 tasarımını yeni bir nesil için güncellemeyle geri getirmeye karar verdi.

Yine de Note 10 serisinin aksine, arka panel mat bir yüzeye ve ana kameralar, lazer otofokus modülü ve LED flaş için altı dairesel oyuklara sahip. Özel S-Pen kılıfı orada telefonun sol tarafında. Söylemesi zor ama arka panel plastikten yapılmış olabilir.

Ana kamera kurulumu, 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş sensör ve 3x ve 10x yakınlaştırma özelliklerine sahip iki adet 10MP telefoto kameradan oluşuyor.

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UDC (Ekran Altı Kamera) teknolojisi henüz Galaxy Z Fold 3 ayrıcalığını bırakmaya hazır olmadığı için, selfie kamerası Infinity-O ekran boşluğunda yer alıyor.

Galaxy S22 serisinin olası piyasaya sürülmesiyle ilgili biraz ileri geri gittikten sonra, birçok endüstri gözlemcisi artık dizinin Şubat ayında piyasaya sürülmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Samsung’un amiral gemisi telefonları her zaman son teknoloji ekranlara sahiptir. Ve S22 Ultra’da da farklı bir ekran tipi görmeyeceğiz. Ünlü Samsung tahmincisi IceUniverse’e göre, cihaz için kullanılan OLED ekran paneli, parlaklık listelerinde en üst sıralara çıkıyor.

Samsung’un bir akıllı telefonda kaydettiği en yüksek parlaklık olduğu söyleniyor. Gerçek rakamlardan alıntı yapılmadı, ancak mevcut akıllı telefonların ne kadar parlak olduğu zaten biliniyor. Mevcut Galaxy S21 Ultra 1500 nit ile zirve yapıyor, bu yüzden bundan daha yüksek bir rakam olacağı tahmin ediliyor.

Bu yeni ekranın, yüksek çözünürlük ve parlaklığıyla Samsung’un amiral gemilerine özel kalacağı konuşuluyor.

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Kaynak: SamMobile, GSMArena, FontPage