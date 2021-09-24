Galaxy S22 Ultra‘nın daha ilginç hale gelemeyeceğini düşündüğümüzde, Note serisinin sona erdirilmesi, şimdi Galaxy Note ilhamının gerçek ipucu, bir S-Pen’e sahip olacağına dair bir söylenti geliyor. Galaxy S22 Ultra, Note’un S-Pen ve ekranını alabilir!

Evet, Galaxy S22 Ultra’nın kullanımdan kaldırılan Galaxy Note serisinin daha bloklu ve köşeli tasarımını benimseyeceği söyleniyor.

Note Serisi Öldü, Çok Yaşa Galaxy S22 Ultra ve S-Pen!

Görünüşe göre, bir tedarik zinciri kaynağı olan Ice Universe’e göre, Galaxy S22 Ultra yerleşik bir S-Pen stylus bölmesiyle gelecek. Bu, S22 serisinin kısa süre önce ortaya çıkan yeni, daha geniş 19.3:9 ekran en-boy oranını bizlere açıklıyor.

Haber şu: “Kuan’dan bir tedarik zinciri görevlisi Note’un gittiğini ancak S22 Ultra’nın yerleşik S-Pen’li bir Note haline geldiğini söyledi. Görünüm Note 20 Ultra stiliyle aynı.”

Meraklılar için: Galaxy S22: Samsung, Avrupa Dışındaki Çoğu Pazarda Snapdragon 898 Kullanacak!

S21 modellerinin mevcut 20:9 en boy oranından S22 serisi için bildirilen 19.3:9 oranına geçiş, daha kısa ancak enine daha geniş boyutlanmaya neden olacak ve S22’nin yanında bir S-Pen bölmesi için yeterli alan bırakacaktır.

Galaxy S22 Ultra Ekran Boyutu Büyüyebilir

Ayrıca, S22 ve S22+’da ekran diyagonalinin hafif kısalmasına rağmen – S21’de 6.06″ vs 6.2″ ve S21+’da 6.5″ vs 6.7″ – yeni daha geniş en boy oranı ekran alanında bunu telafi etmekten daha fazlasını yapacak ve sonuç olarak aslında daha iyi bir ekran-gövde oranı sunacak. Bu, tam ekran boyutu henüz sızdırılmamış olan S22 Ultra için daha da geçerli olacak, bu nedenle aynı 6,8″ diyagonalini koruyacağını yanlış bir şekilde varsayıyor olabiliriz. S22 Ultra için Samsung’un çerçeveleri daha da küçülecek ve dört tarafı da tek tip hale getirecek yeni çıkan Sınır Azaltma Yapısı teknolojisinden yararlanırsa ne olur? Bu, Samsung’un S22 Ultra’ya daha da büyük bir panel yerleştirmesine izin verecek ve S-Pen’i kullanmak için Note 20 Ultra’dakinden ve hatta S21 Ultra’dakinden daha büyük bir alana sahip gerçek bir amiral gemisi haline getirecektir.

Aslında, DSCC’nin ünlü analistlerinin hazırladığı en son “OLED Üretiminin Geleceği” ekran endüstrisi üç aylık raporunda çok ilginç bir grafik alt başlığını fark ettik. 6.9″ Galaxy Note ekranının “Galaxy serisindeki en yüksek özellikli katlanamayan panel “ olduğundan bahsediliyor, dolayısıyla bu ekran S22 Ultra’ya da uygulanabilir.

Grafikteki 3088×1440 piksel çözünürlük yazısına dikkat edin? Evet, bu tam olarak Galaxy S22 serisini S Pen’li Ultra modeli de dahil olmak üzere daha geniş gövdesiyle sardığı söylenen yeni 19.3:9 en boy oranı.

O zaman Samsung, S22 ailesi içinde yer alan ve Galaxy S22 Ultra olarak adlandırılan gerçek bir Note 20 Ultra halefi hazırlıyor olabilir mi? S22 Ultra’nın bir S-Pen stylus bölmesine, daha bloklu ve köşeli bir şekle ve tıpkı Note 20 Ultra’daki gibi 19.3:9 ekran en boy oranına sahip olacağına dair en son söylentiler varsa, bu senaryo giderek daha makul görünüyor.

Galaxy S22 Ultra Şu Özelliklerle Gelebilir:

9″ 3088×1440 piksel 120Hz ekran

S-Pen

Snapdragon 898/Exynos 2100 yonga setleri

108MP ana kamera

12 MP telefoto kamera

12 MP 10x periskop yakınlaştırma kamerası

5000 mAh pil

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S22+ Render Görselleri Ortaya Çıktı!

Ne dersiniz, böyle bir Galaxy S22 Ultra, ekran kalemi desteğini de içeren Galaxy Z Fold 3 özelliklerinden önce tercih edecek kadar ilginizi çekebilir mi, ancak ikisi arasında beklenen fiyat farkı göz önüne alındığında daha büyük bir ana ekran olabilir mi?

Kaynak: PhoneArena