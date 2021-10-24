Samsung Galaxy S22 Ultra 45W Hızlı Şarj ile Gelebilir

Son yıllarda teknoloji devi Samsung akıllı telefonları 25W’tan daha fazlası olan hızlı şarjı kullanmıyor. Galaxy Note 10+’ın 45W hızlı şarj kullanacağına dair sızıntılar ve söylentiler oldukça fazlaydı. Ancak bu söylentiler gerçekleşmemişti. Şirket Galaxy Note 7 olayından sonra akıllı telefonlarının şarj kapasitesine oldukça dikkat etmeye başladı. Şirket bu durumdan dolayı konu içerisinde hızlı şarj varsa rekabet içine bile girmiyor. Ancak Twitter kullanıcısı olan IceUniverse tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S22 Ultra modeli 45W hızlı şarj desteği ile birlikte geleceğini belirtiyor. Eğer bu gerçek olursa şirketin son zamanlarda uygulamış olduğu en yüksek hızlı şarj seviyesi olacak.

Hızlı şarjı dışında telefonun 5.000 mAh pil kapasitesine de sahip olacağını açıklayan IceUniverse ayrıca bu akıllı telefonun %0 ile %70 arasında şarj etme hızının 35 dakika süreceğini belirtiyor. Bu durum tabii ki de çoğu cihaz için düşük bile gelebilir ancak bu durum Samsung tarafından bakıldığında oldukça hızlı.

Samsung Galaxy S22 serisi geçtiğimiz zamanlarda Chinese3C kalite sertifikasını geçmişti. Bu sertifika sayesinde bu cihazın 25W şarj adaptörü kullanacağını gösteriyordu. Söylentiler gerçek olursa 45W şarj adaptörü ayrı olarak satılacak ve kullanıcılar bu adaptörü telefona ek olarak satın almak durumunda kalacaklar.

Şu an için teknoloji şirketleri arasında hızlı şarj seviyesi yaklaşık 120W’a kadar ulaştı. Sektörde en yaygın olarak kullanılan hızlı şarj standardı ise 55W ile 65W arasında değişmektedir. Unutmamak gerekir ki bu hızlar Android üreticileri için geçerli.

Samsung Galaxy S22 Ultra Beklentileri

Son çıkan söylentilere göre Galaxy S22 Ultra, 6.8 inç 2K AMOLED bir ekrana sahip olacak. Panelin en yüksek parlaklığı 1.800 nit olacak ve bu sektör içerisinde bir rekor olarak giriş yapacağını gösteriyor. Eğer ki karşılaştırma yapacak olursak S21 Ultra 1.500 nit ve iPhone 13 Pro Max 1.200 nit maksiumum ekran parlaklığına sahipler.

S22 Ultra’nın ana kamerası 108 megapiksel sensör içerecek ve bunun yanında daha geniş bir diyafram açıklığı ve biraz daha parlak lens içeren yeni nesil bir modül bulunduracak. Ayrıca görüntü sabitleme sisteminde iyileştirme yapılarak önceki modele kıyasla sarsıntıda %48’lik bir azalma olacak.

Kapağın altında ise Snapdragon 898 işlemcisi bulunacak. Qualcomm Snapdragon 898, Samsung’un 4nm süreci üzerine inşa edilecek ve üç kümeli bir CPU tasarımı ile donatılacak. CPU özellikleri ise şu şekilde olacak: 1 x 3.0GHz Cortex X2 süper büyük çekirdek + 3 x 2.5GHz Cortex A78 büyük çekirdek + 4 x 1.79GHz Cortex A55 küçük çekirdek. Ayrıca Samsung Galaxy S22 serisinin Exynos versiyonunu da piyasaya süreceği bildiriliyor. Bu sürüm, bir AMD GPU’yu entegre eden Exynos 2200 işlemciyi kullanacak.