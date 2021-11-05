MediaMarkt’ta Şahane Kasım fırsatları başladı! Elektronik alışverişinde reklamına değil uzmanına güvenin! Şahane Kasım fırsatları mediamarkt.com.tr ve geniş mağazalarında! Son gün 28 Kasım.

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Sizin için birbirinden farklı kategoride seçmiş olduğumuz dört ürünle birlikteyiz. Bu ürünlerin kampanyasının 8 Kasım’a kadar olduğunu da hatırlatalım. İşte sizin için seçtiğimiz ürünler şu şekilde:

Kasım fırsatlarında alınabilecek en iyi ürünlerden birisi de 4K çözünürlüklü akıllı televizyonlar. Ekran paneli denildiği zaman akıllara ilk gelecek markalardan birisi de Samsung. SAMSUNG 55QN90A 55” 138 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD QLED TV 4K Yapay Zeka ile Görüntü Yükseltme özelliği sayesinde keskin görüntüler sunabiliyor. HDR10+ desteğiyle beraber yüksek kontrast değerleri sunabilen bu televizyona göz atmak ve 14599 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Günlük kullanım ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız Şahane Kasım fırsatlarında bu ürüne göz atmanızda fayda var. 14 inç ekranı, 4GB RAM, 128GB SSD depolamasıyla birlikte gelen model, AMD Athlon Silver 3050E işlemcisine sahip. Windows 10 ile çalışan bu modele göz atmak ve 3599 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkte bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta 4 taksit fırsatıyla!

Son zamanlarda evinize bir bulaşık makinası almak istiyorsanız ve bir fırsat bulsam da kendime en uygununu satın alsam diye düşünüyorsanız bu fırsat size göre olabilir. Ekonomi, yoğun, hızlı, optimum, mini gibi 5 farklı programı sayesinde kolayca yıkamayı yapabilen model cam koruma ve 14 kişilik kapasitesinin olmasıyla da dikkat çekiyor. Eğer sizde bu modele göz atmak ve 2699 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla!

Apple’ın minik canavarı içerisindeki A13 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Küçük yapısı sayesinde hem taşınabilirliği hem de işlevselliği yüksek olan model arka taraftaki tek kamerasıyla iyi fotoğraflar çıkarmanın yanında güzel portrelerde çıkarabiliyor. 4.7 inç Retina HD ekranıyla da keyifli görüntüler sunan model siyah, beyaz ve kırmızı renkleriyle satın alınabiliyor. 64GB hafızaya sahip olan modele siz de göz atmak ve 5499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik Denizbank kredisiyle faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatıyla!

Genel kampanya dahilindeki ürünlere de buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.