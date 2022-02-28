Samsung Galaxy S22 Serisinin Türkiye Fiyatları Ortaya Çıktı!

Samsung’un 9 Şubat’ta düzenlediği Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinde tanıtılan Galaxy S22 serisi, Samsung’un uzun zamandan beri en çok dikkat çeken serilerinden biri olmayı başardı. Firma için oldukça önemli bir yere sahip olan serinin ön siparişleri bazı ülkelerde başlamış ve Galaxy S22 serisinin yakaladığı ön sipariş başarısı herkesi şaşırtmıştı. Ülkemizde ise 4 Mart tarihinde ön sipariş yoluyla satışa sunulması beklenen cihazların Türkiye fiyatları sonunda belli oldu.

Galaxy S22 Serisine Giriş 14.499 TL’den Başlıyor!

Serinin giriş modeli olan Galaxy S22’nin 8 GB bellek ve 128 GB depolamaya sahip baz modeli için ödenmesi gereken tutar 14.499 Türk lirası olarak belirlenmiş.

Serinin ortanca modeli olan ve S22’ye kıyasla ekran ve batarya konusunda önemli iyileştirmelerin bulunduğu S22+’ın 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolamaya sahip modeli ise 18.999 TL’den satışa sunulacak. Daha fazla depolama alanı isteyenler için bir de 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan bir S22+ modeli bulunuyor. Bu modelin fiyatı ise 19.999 TL olacak.

S22 Ultra ile 20 Bin Lira Sınırı Aşılıyor!

Serinin tepe modeli olan ve dahili kalem desteği ile bir bakıma Galaxy Note 20 Ultra’dan sonra bitirilen Note serisinin devamı olarak anılan Galaxy S22 Ultra’nın 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip modeli, 22.999 TL’lik fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Cihazın 12 GB bellek ve 256/512 GB dahili depolamaya sahip modelleri de bulunuyor.

S22 Serisinin bütün modelleri için fiyatlar şöyle:

Galaxy S22

8 GB Bellek ve 128 GB Dahili Depolama 14.499 TL



Galaxy S22+

8 GB Bellek ve 128 GB Dahili Depolama 18.999 TL

8 GB Bellek ve 256 GB Dahili Depolama 19.999 TL

Galaxy S22 Ultra

8 GB Bellek ve 128 GB Dahili Depolama 22.999 TL

12 GB Bellek ve 256 GB Dahili Depolama 23.999 TL

12 GB Bellek ve 512 GB Dahili Depolama 24.999 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S22 serisinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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