Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy S22 Serisinde Uygulama Kısıtlama Sorununu Çözmek İçin Güncelleme Yayınladı!
Samsung, yakın zamanda şirketin Galaxy S22 akıllı telefonlarında binlerce uygulamayı kısıtladığı tespit edildiğinde olumsuz ilgi odağı oldu. Şirket bu yanlışı kabul etti ve sorunu çözmek için yakında bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Samsung, söz konusu güncellemeyi bazı Galaxy S22 kullanıcılarına sunmaya başladığı için sözünü yerine getirdi.
Galaxy S22 Güncellemesi, Oyun Performansı Yönetim Modunu Getiriyor
Birkaç Galaxy S22 serisi telefon kullanıcısının, Oyun Performansı Yönetim Modunu Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS) uygulamasına getiren yeni bir güncelleme almaya başladığı bildiriliyor. Bu mod, kullanıcıların, pil ömründen ödün verirken, elbette cihazlarındaki uygulamaların kısıtlanmasını kısıtlamalarına yardımcı olacaktır. Güncelleme ayrıca CPU ve GPU performans iyileştirmelerini de sunar.
Samsung Kore topluluk forumlarındaki kullanıcılara göre, donanım yazılımı güncelleme sürümü S90xNKSU1AVC5, şu anda Güney Kore’de Galaxy S22 serisi için kullanıma sunuluyor. Önümüzdeki günlerde küresel kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Hatırlamak gerekirse, Galaxy S22‘deki GOS uygulamasının TikTok, Instagram, Twitter ve hatta Samsung‘un kendi yerel uygulamaları gibi 10.000‘den fazla popüler oyun dışı uygulamanın performansını düşürdüğü bulundu. Ancak Geekbench uygulamaları listenin dışında kaldı. Bu, 3DMark uygulamasının gerçek ve sahte sürümleri üzerinde test edildi ve sonuç, Samsung’un kıyaslama puanlarını nasıl manipüle ettiğini gösterdi.
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Buna yanıt olarak Samsung, yakında bir güncelleme çıkacağını açıkladı. Ancak, tüm bu durum, Samsung telefonlarının Geekbench‘ten çıkarılmasına neden oldu, ki bu çok önemli! Bilmeyenler için OnePlus, OnePlus 9 ve 9 Pro ile benzer bir şey yaptı ve Geekbench tarafından listeden çıkarılmanın benzer sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı.
Samsung gerekli önlemleri almak için yeterince hızlı davrandı ve bu sorunun en kısa sürede çözülmesi bekleniyor. Bu, şirketin iyi niyet kazanmasına da yardımcı olabilir. Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bize bildirin!
Samsung, Galaxy S22 Serisinde Uygulama Kısıtlama Sorununu Çözmek İçin Güncelleme Yayınladı!
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