Google Uygulamaları Güncellendi! İşte Yenilikler

Google, bir dizi uygulama ve hizmetine odaklandı ve birkaç yeni özelliği kullanıma sundu. Yeni güncellemeler alan uygulamaların listesi Google Mesajlar, Fotoğraflar, Gboard ve daha fazlasını içeriyor. Özellikler arasında Mesajlardaki iMessage Tepkilerinden Fotoğraflar’daki yeni düzenleme özelliklerine kadar bir çok yenilik sunuyor.

Google Mesajlar

Çoğumuzun bildiği gibi, Google Mesajlar artık iMessage Tepkilerini destekliyor. Bu, iOS arkadaşınız herhangi bir mesajınıza tepki verdiğinde, bu tepkiyi daha önce düz metin olarak göstermek yerine bir emoji olarak göreceğiniz anlamına geliyor. Bu işlev kısa süre önce Mesajlar beta sürümünde kullanıma sunuldu ve şimdi genel kitleye ulaşıyor.

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Ayrıca, yüksek kaliteli videoları Google Fotoğraflar bağlantıları olarak iOS kullanıcıları ile paylaşabileceksiniz ve bu, yüksek kaliteli fotoğraflar için de geçerli olacak.

Google Fotoğraflar

Daha önce Google One ve Pixel kullanıcılarına özel olan Portre Bulanıklığı özelliği artık evcil hayvanlar, yiyecekler, bitkiler ve daha pek çok konuda kullanılabilir. Bu özellik, yıllar önce olmuş olsa bile, tıklandıktan sonra bir fotoğrafın arka planını bulanıklaştırmanıza olanak tanıyor.

Google Asistan

Google Asistan artık sadece sesinizi kullanarak park ücretini ödemeyi park durumunuzu kontrol edilmesini veya park sürenizi uzatmasını kolaylaştıracak.

Gboard

Gboard klavye uygulamasında artık, Grammarly‘nin nasıl çalıştığına çok benzer şekilde, dilbilgisi hatalarını tespit eden ve önerilerde bulunan yeni bir dilbilgisi düzeltme aracı var.

Son söylentilere uygun olarak Gboard, 2.000’den fazla emoji kombinasyonunu çıkartmalara dönüştürmenize izin veren Emoji Kitchen özelliğini de ele geçirdi. Pixel kullanıcıları, mesajlaşma uygulamalarında metni çıkartmaya dönüştürme olanağına kavuşuyor ve yakında tüm Android kullanıcılarına ulaşacak.

Google TV

Google TV‘de ayrıca yeni bir “Öne Çıkanlar” bölümü şeklinde bir güncelleme var. Bu, film incelemeleri ve daha fazlası gibi özelleştirilmiş bir haber ve eğlence içeriği akışına erişmenizi sağlar. Ayrıca, filme göz atma veya izlemeyi düşünüyorsanız hakkında konuşulan belirli bir makaleyi gösterme seçeneğine de sahip olacaksınız. Ayrıca onu derecelendirebilir veya İzleme Listesine ekleyebilirsiniz.

Daha Fazla Güncelleme

Bazı diğer Google hizmetleri için birkaç güncelleme daha var. Google‘ın Canlı Altyazı özelliği artık işitme engelliler için konuşmayı metne kolayca dönüştürmek için çevrimdışı bir moda sahip. Ayrıca, tıklandığında sizi Dijital Denge‘ye götürecek olan yeni Ekran Süresi widget’ı da var.

Ayrıca, Nearby Share artık medya ve verileri tek bir kişi yerine aynı anda birden fazla kişiyle paylaşmanıza olanak tanıYOR. Bu, Android 6 üstü ullanıcılarına sunuluyor.

iOS için de Bir Şey Var!

Ayrıca Google, iOS ve iPadOS‘taki uygulamalarına yeni özellikler ekledi. Google Çeviri uygulamasının artık bir iOS widget’ı var. Gmail ve sohbet uygulamaları, yakında bir mesaj veya e-posta alındığında gönderenin profil fotoğrafını da gösterecek. Bu, bir mesaj alındığında WhatsApp’ın kullanıcıların DP’lerini nasıl gösterdiğine benzer olacaktır.