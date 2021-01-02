Samsung Galaxy S21, microSD yuvasına sahip olmayabilir!

Samsung‘un 14 Ocak tarihinde piyasaya süreceği tahmin edilen Galaxy S21 serisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sefer ortaya çıkan sızıntıda cihazla ilgili önemli bir dezavantaj söz konusu. Söylentilere göre Samsung Galaxy S21 serisi, microSD kart yuvasına sahip olmayacak.

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Samsung Galaxy S21, microSD slotu bulundurmayacak mı?

Samsung Galaxy S21 serisi ile ilgili hemen hemen bütün önemli detaylar yakın zamanda ortaya çıktı. Normalde akıllı telefon serileri, her sene yeni modellerinde çeşitli yükseltmeler yaparak cihazları yenilerler. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir sızıntıya göre Galaxy S21 serisi, microSD kart slotu bulundurmayacak. Bu da cihazların depolama alanında gerilemesi anlamına geliyor. Sorunun çözümü ise kullanıcıların daha yüksek depolama alanına sahip cihazlar alması ile mümkün olacak gibi görünüyor.

Bu sızıntıların ardından bazı uzmanlar, cihazların normalden daha yüksek depolama kapasitesi sunabileceğini belirtiyor. Buna örnek olarak cihazların en düşük modelinin 256 GB ile başlaması söz konusu olabilir. Tüm bu sızıntılara ek olarak Roland Quandt, Galaxy S21 ile ilgili bir sayfada microSD kart detayının bulunmadığını söylerek sızıntıları onayladı. Samsung‘un bu hamleyi pazar stratejisi olarak yapacağı tahmin ediliyor. 14 Ocak tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağız.