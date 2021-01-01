Exynos 2100, Snapdragon 888’den daha az pil tüketiyor!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarda, Exynos 2100 ile Snapdragon 888‘in benzer performans gösterdiği belirtilmişti. Şimdi ise Galaxy S21‘in teknik özellikleriyle görüntülenmesinin ardından Exynos 2100 hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bir raporda Exynos 2100‘ün pil verimliliği konusunda eski Exynos modellerinden çok daha iyi olacağı söyleniyor.

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Exynos 2100, pil tüketiminde nasıl sonuçlar alıyor?

Galaxy S21 hakkında yayınlanan bir raporda, Exynos 2100 kullanan modelin diğer yonga setleri ile karşılaştırılması yer alıyor. Buna göre Exynos 2100‘ün Exynos 990‘a göre %25-35 arasında daha iyi bir pil verimliliğine sahip olacağı belirtiliyor. Snapdragon 865 ile karşılaştırıldığında ise bu oran %15 civarında seyrediyor. Snapdragon 888 ve Exynos 2100‘ün arasında ise pil verimliliğinde yine Exynos lehine bir durum söz konusu.

Genel olarak bu verilerden iki sonuç çıkarılabilir. Birincisi, Galaxy S21 serisi akıllı telefonlar, Galaxy S20 serisi akıllı telefonlardan daha uzun batarya süresine sahip olacak. İkinicisi ise Exynos 2100‘ün Snapdragon 888 ile benzer performans vermesine karşılık pil verimliliğinde daha iyi sonuçlar vermesidir. Bu durumda Samsung, Qualcomm yonga setleri yerine kendi yonga setlerini ilerleyen zamanlarda bütün cihazlarında yaygınlaştırabilir. Sentetik testler, Exynos lehine sonuçlar verse de yonga setlerinin gerçek karşılaştırması kullanıcı testleri ile ortaya çıkacak. 14 Ocak‘ta piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S21 serisi ile Exynos‘un ne kadar başarılı olduğu daha net görülecek.