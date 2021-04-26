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Samsung Galaxy S21 FE modeli ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Güney Kore devi oldukça sevilen serinin yeni üyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın Hollandalı bir internet sitesinde batarya kapasitesi ve kod adı belli oldu. R9 kod adlı akıllı telefon Galaxy S21 modelinden daha yüksek seviye batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.

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Samsung Galaxy S21 FE daha büyük batarya ile geliyor!

Samsung, amiral gemisi Galaxy telefonları için ilave eklemeler yapmaya devam ediyor. Galaxy FE serisi ile, amiral gemisi cihazlarını daha uygun fiyatlı olarak tekrardan uyarlayan Güney Kore devi, yeni cihazlar çıkarma konusunda da oldukça ısrarlı. Özellikle Galaxy S20 FE ile oldukça övülen akıllı telefon üreticisi, aynı modeli Galaxy S21 içinde uyarlamak üzere. Amiral gemisi Galaxy S21 ile geçtiğimiz yıl piyasayı kasıp kavuran firma, FE modellerinin başarısına oldukça güveniyor. Bildiğiniz üzere Galaxy S20 FE ülkemizde de çokça tercih ediliyor. Fiyat performans odaklı akıllı telefon, amiral gemisi akıllı telefon fiyatlarına uğramadan, amiral gemisi performans vadediyor. Bu nedenle dikkat çeken akıllı telefon, yurt dışında da oldukça tercih sebebi oluyor. 4G özellikli modeli hali hazırda piyasada olan cihazın 5G‘li versiyonu da yakında tanıtılacak. Bununla birlikte firma, Galaxy S21 FE modelini de yavaş yavaş piyasaya hazırlıyor. Firma Ağustos ayında yeni telefonu piyasaya tanıtacak.

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Tanıtımına az bir süre kala da cihaz ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Samsung Galaxy S21 FE modelinin batarya kapasitesi belli oldu. Akıllı telefon 4500 mAh batarya ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Galaxy S21 baz modelinden daha yüksek kapasiteye sahip olacak. Benzer bir durum S20 FE modeli içinde gerçekleşmişti. Firma S20 FE modelinin bataryasını bildiğiniz üzere, S20 baz modelden daha yüksek tutmuştu. Akıllı telefonun batarya modeli dışında kod adı da belli odu. Hollandalı bir teknoloji sitesi cihazın kod adını ortaya çıkardı. Akıllı telefon R9 kod adına sahip. Ortaya çıkan kod adı sayesinde akıllı telefonun girdiği sertifika siteleri artık daha rahat takip edilebilecek. Bununla birlikte akıllı telefonun bataryası EB-BG990ABY model numarasına sahip. Bu da akıllara cihazın olası model numarasını getirdi. İlk tahminlere göre akıllı telefon SM-G990B model numarası ile piyasaya çıkacak. Ancak bu konuda kesinleşmiş bir detayın olmadığını unutmamak gerek.

Samsung Galaxy S21 FE Unpacked etkinliğinde sahne alacak!

Fiyat performans odaklı akıllı telefon, bu sene içerisinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte cihazın olası tasarım detayları ile alakalı geçtiğimiz haftalarda bazı bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıları ile meşhur The Voice isimli internet sitesinde, cihazın tasarımını belli oldu. OnLeaks tarafından paylaşılan görsellere göre, Samsung Galaxy S21 FE, 6.4 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. AMOLED ekran paneli ile gelmesine kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, ilave olarak delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ön kamera da bu delikli ekranın orta üst bölgesinde yer alacak. Ayrıca ön kameranın da 32 MP olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefon Galaxy S21 modelinden daha büyük ekrana sahip olacak. Bildiğiniz üzere Galaxy S21 6.2 inçlik ekran ile piyasaya çıkmıştı. Ayrıca Galaxy S21 FE modelinin 7.9 mm’lik inceliğe sahip olacak. Akıllı telefon arka tarafta ise tam üç adet kameraya sahip olacak. Ancak arka kameraların özellikleri ile alakalı henüz bir detay ortaya çıkmış değil.

Detaylı teknik özellikleri belli olmayan Samsung Galaxy S21 FE için iddialar da bitmiyor tabi ki. Akıllı telefonun iki versiyon ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bu versiyonlardan birinin Exynos 2100 işlemcisi ile diğerinin de Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkması benleniyor. Ayrıca akıllı telefonun 128/256 GB‘lık depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Fiyat performans açısından sevilen bir model olan akıllı telefon, 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde sahne alacak. Bununla birlikte firma yakın bir zamanda Galaxy S20 FE 5G modelini de duyuracak gibi gözüküyor. Bakalım Samsung, Fan Edition modelleri ile piyasayı kasıp kavurmaya devam edecek mi bekleyip göreceğiz.