Konu dışı
Razer, Doğayı Desteklemek İçin 50 Milyon Dolar Değerindeki “Razer Green Fund”ı Kurdu
Razer, bugün 50 milyon dolar değerindeki yeni “Razer Green Fund”ın kuruluşunu ve ödüllü sürdürülebilir ürünler girişimi olan “The Nurturing Co. Pte. Ltd.” (“The Nurturing Co”) için yapacağı yatırımlarını duyurdu. Organizasyon, dünyanın ilk tek kullanımlık, plastik içermeyen, bambu tuvalet kağıdı ve evde bakım markalarından biri olan Bamboloo’yu ortaya çıkarmasıyla dikkat çekiyor.
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Çevre ve doğa dostu marka: “Razer”
Mart 2021’de Razer, #GoGreenWithRazer girişiminin bir parçası olarak, 2025 yılına kadar “%100 Yenilenebilir Enerji” kullanmak ve “%100 Karbon Nötrlüğü” elde etmek de dahil olmak üzere; firmanın doğayı ve çevreyi koruma taahhüdünün dört temel noktasını ayrıntılı olarak açıklayan 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasını ana hatlarıyla duyurmuştu. Bu 10 yıllık plan dahilinde, Razer aynı zamanda dünya çapındaki oyuncuları çevreci amaçlara katkıda bulunmaları için eğitmek ve bir araya getirmek adına “Yeşil Topluluk” (Green Community) altında; 1 milyon ağacı korumak için Conservation International ile ortaklaşa yürütülen ve başarıyla yoluna devam eden Sneki Snek Kampanyası’nı ve geri kazanılan deniz plastiklerinden yapılan sınırlı sayıda üretilen Kanagawa Wave Apparel Collection’ı da içeren birden fazla girişimi duyurdu.
Sürdürülebilirlik girişimlerini Razer Green Fund aracılığıyla desteklemek
Firmanın 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasına uygun olarak Dünya Günü’nü kutlamak için Razer, çevre ve sürdürülebilirlik girişimlerini desteklemek ve bunlara yatırım yapmak amacıyla 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı. Razer Green Fund, Razer’ın kurumsal girişimler kolu olan zVentures tarafından yönetilecek ve Razer’ın stratejik yatırım faaliyetlerinin önemli bir parçası olacak.
Yeşil yatırımlar üzerinden ilerleyecek olan Razer Yeşil Fon, seçici stratejik yatırımlar yoluyla Razer’ın gençlik, Y kuşağı ve Z kuşağı arasında yeşil bir zihniyet geliştirmeye çalışacak. Bu yatırımlar; yenilenebilir enerji, karbon ve plastik yönetimi odaklı sürdürülebilirlik şirketlerini hızlandırmayı hedefliyor. Razer Green Fund sayesinde çevreci start-uplar, gelecek nesiller için dünyayı şekillendirmeye yardımcı olacak yenilikçi teknolojileri güvenle sunabilecekler. Razer’ın Personel Şefi Patricia Liu, “10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritamızın duyurulmasından bu yana şirketimiz, dünyanın çeşitli noktalarındaki start-upların kendi yeşil girişimlerini nasıl hızlandırabileceklerine dair taleplerle dolup taştı” dedi. Patricia Liu, “Razer Yeşil Fonu, yeni start-upları hedeflerine ulaşmaları için güçlendirmek amacı ile kuruldu.” diye de ekledi.
Razer ve BAMBOOLOO ortaklığı
Yeni Yeşil Fon girişimini başlatmak için Razer, zVentures aracılığıyla The Nurturing Co.’ya bir yatırım gerçekleştirdi. Ortaklık, BAMBOOLOO’nun Güneydoğu Asya Genel Merkezi ve Malezya’da da açılacak yeni ofislerinin de dahil olduğu bazı Razer küresel ofislerinde bambu tuvalet kağıdı uygulaması ve tedarikini sağlayarak, Razer Green’in bir parçası olan Razer’ın tüm ofis operasyonlarının %100 karbon nötr ve doğa dostu olmasını sağlayacak.
Bambu hamurunun tuvalet kağıtları için sürdürülebilir bir seçim olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Büyüme hızına ek olarak bambu hamuru üretmek, odun hamuruna kıyasla %90 daha az su gerektirir ve karbon salınımı da %70 oranında daha azdır. Dört kişilik bir aile, bambu tuvalet kağıdına geçerek; doğada yılda 30.000 litreden fazla suyun israf edilmesini önleyebilir. BAMBOOLOO da, bambu bazlı tuvalet kağıtları ve diğer ev bakım ürünlerini sunarak; tüketicilerin odun hamuru üzerinden üretilen kağıt ürünlerinden vazgeçmelerine yardımcı oluyor.
Liu, “BAMBOOLOO, dünyayı gelecek nesiller için koruma misyonumuzu gerçek anlamda somutlaştırıyor” dedi. “Bu yatırımın, büyümekte olan koruma girişimlerinin aynı yolu takip etmesi için güçlü bir öncelik oluşturacağından eminiz.”
The Nurturing Co., Razer’ı stratejik bir yatırımcı olarak görmekten memnun. The Nurturing Co. CEO’su ve Kurucusu David Ward, “Razer ile, The Nurturing Co. BAMBOOLOO sürdürülebilir, çevreye daha az etkili ürünlerimizi dünya çapında daha da fazla sayıda tüketiciye ulaştıracak.” dedi.
Razer, Razer’ın ekosisteminden yararlanmak ve işlerini büyütmek için The Nurturing Co. ile birlikte çalışmaya devam edecek. Razer ayrıca önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, karbon, plastik yönetimi ve sürdürülebilir ormancılığa odaklanarak gelecek vaat eden diğer sürdürülebilirlik girişimlerine yatırım yapmaya da devam edecek. Yeni, doğa dostu ve çevreci start-upların arkasında olan Razer, önümüzdeki dönemde de doğayı korumak adına elini taşın altına koymaya devam edecek gibi görünüyor.
ZVentures hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.zvntrs.com
BAMBOOLOO hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.lovebambooloo.com
Razer’ın #GoGreenWithRazer girişimi hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.razer.com/go-green
İlgili taraflar bu link https://www.zvntrs.com/#contact aracılığıyla iletişime geçebilecekler.
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Konu dışı
Yerli kripto para borsası “Ascoindex” hizmete girdi
A&S Yatırım Holding bünyesinde kurulan ve %100 Türk sermayeli kripto para borsası Ascoindex, kripto para yatırımcıları için hizmete açıldı.
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Ascoindex, hem yerli hem güvenli
3 ayrı siber güvenlik şirketiyle birlikte yoluna devam eden Ascoindex, aynı zamanda tamamen yerli sermayeyle kurulmuş bir oluşum durumunda. Ascoindex’in günlük işlem hacmi hedefiyse, 1 milyar TL. 7 gün 24 saat boyunca işleme açık olacak olan Ascoindex’te dileyen kullanıcılar herhangi bir zaman diliminde dilediği gibi kripto para yatırımlarını yönetebilecek. Ek olarak; kesintisiz olarak canlı destek hizmeti de kullanıcılar için Ascoindex’te mevcut olacak. Her türlü tedbir düşünülerek 3 farklı güvenlik çözümleri şirketinin kontrolünde hizmet veren borsa, ilk iki hafta 6, sonra ise toplam 26 kripto para birimiyle işlem görecek.
A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, halihazırda Akbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile anlaştıklarını kaydederek, “Merkez Bankası da gerekli mevzuatları hazırlıyor. Bizim gibi borsaları ruhsatlandıracak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) da başvurumuzu yaptık. Elektronik para lisansını alıyoruz. Visa ve Master Card ile de anlaştık” dedi. İşin en hassas noktasının güvenlik olduğuna dikkat çeken Uğur Akkuş, şu bilgileri verdi: “Bizim rakiplerimizden en büyük farkımız merkezimizin Türkiye’de olması. Biz tam 3 siber güvenlik şirketi ile birlikte çalışıyoruz. Sistemimize sürekli testler yapılıyor. Transferde yavaşlama, hacklenme, sistem donması vs. gibi en çok şikayet alınan konulara karşı önlemlerinizi üst düzey aldık. Bizde bu tür sorunlar asla olmayacak. Ayrıca rakiplerimizden çok daha hızlıyız ve kolay ulaşılabiliriz.”
İlk ay komisyon alınmayacak
Uğur Akkuş, İlk 1 ay sıfır komisyonla hizmet vereceklerine de vurgu yaparak şöyle konuştu: “Komisyon oranlarımız piyasadaki diğer borsalardan da %20 daha ucuz olacak. Ascoindex’in mobil uygulaması hazırlanıyor. Şu anda mobilde web görünümüyle indirilebiliyor. 15 gün sonra herkes telefonuna App olarak da indirebilecek. Borsamızda başlangıçta ticarete açılacak coinler: TRY Market: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Link, UniSwap, USDT (Tether) olarak belirlendi.”
İlk 3 ayda günlük 300 milyon TL’lik işlem hacmi hedefledikleri anlatan Uğur Akkuş, 3 aydan sonra ise sene sonuna kadar bu işlemin günlük 1 milyar TL’ye, 1 yılın sonunda da günlük 2 milyar TL’ye çıkacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu. Akkuş’un verdiği bilgiye göre Türkiye, kripto para yatırımında AB’de birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye’de dönen günlük işlem hacmi ise 7-9 milyar TL arasında. Pandemi ile birlikte ise kripto paralara olan talep %60 civarında arttı.
Yeni kripto para yatırımcılarına özel eğitimler
Yatırımcılara A’dan Z’ye kripto borsası ve yatırım eğitimi de vereceklerini kaydeden Akkuş, eğitim içeriğini şöyle açıkladı: “Yatırımcılar için web sitemize üye olan arkadaşlarımıza eğitim günleri bildirilecek. Oraya online olarak kayıt oluşturacaklar ve hafta sonu belirli saatlerde o kayıttan online olarak eğitime katılabilecekler. Eğitimde ‘kripto para nedir’, ‘dijital para nedir’, ‘hangi para birimleri mevcuttur’, ‘yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir’ gibi konular üzerinde durulacak.”
Ascoindex’in bir sonraki hedefiyse Amerika Birleşik Devletleri
Uğur Akkuş, bu borsanın ABD’de ayağını da yaz mevsiminde kuracaklarını ifade ederek; “Ayrıca yerli kripto para birimi çıkarmak için de çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bunun da müjdesini vereceğiz” sözlerinde bulundu.
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Konu dışı
Spotify en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Spotify, Türkiye’nin ve dünyanın en çok dinlenen kadın sanatçılarını açıkladı. Spotify’ın açıkladığı listeye göre, dünya çapında en çok dinlenen kadın sanatçı Taylor Swift olurken; Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı Sezen Aksu oldu.
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Spotify, yeni platformu Equal’ı da duyurdu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün de gelişine dayanarak; Spotify bugün, müzik dünyasında eşitliği güçlü kılmak ve kadınların bu dünyaya olan katkılarını kutlamak amacıyla; platform içinde yeni global sekmesi Equal’ı duyurdu. Spotify Equal; sağladığı global ortaklıklar, projeler, yeni içerik deneyimleri ile platform içi ve dışı destekleriyle; yerel, bölgesel ve uluslararası kadın sanatçılara ve kadın podcast yaratıcılarına ışık tutmayı hedefliyor.
1 Ocak – 22 Şubat arasında Spotify tarafından derlenen verilere göre dünyada 2.3 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift birinci sırada yer alırken, onu Ariana Grande ve Dua Lipa takip ediyor. En çok dinlenen diğer global kadın sanatçılar ise sırasıyla: Halsey, Karol G ve BLACKPINK. Türkiye’de ise birinci sırada Sezen Aksu yer alıyor. İkinci sırada Zeynep Bastık, üçüncü sırada ise Billie Eilish bulunuyor; ardından, Sertab Erener ve Yıldız Tilbe listede ilk 5 sırayı oluşturuyor. Türkiye TOP 10 listesinin devamında ise sırasıyla yeniden Taylor Swift, Lil Zey, Ariana Grande, Lana Del Rey ve Tuğçe Kandemir öne çıkıyor. Bütün verileri göz önüne aldığımız zaman Taylor Swift’in kariyerindeki en başarılı dönemlerden birini geçirdiği de bir gerçek.
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Konu dışı
George Lucas, yeni bir Star Wars serisi hazırlıyor!
George Lucas, Star Wars fikrini hayata geçirdiğinde; kendisi bile serinin bu kadar popüler olabileceğini hayal etmemişti. Serinin ilk yapımı Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977) ilk vizyona girdiğinden bu yana, 44 yıl geçti; ve A New Hope hala dünyanın en popüler yapımlarından biri konumunda.
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Star Wars yeniden!
Disney, 2012 yılında Lucasfilm’i satın aldıktan sonra; Rogue One: A Star Wars Story (2016) filmini gördük. A New Hope sonrasında izlediğimiz Rogue One, Disney’in seriye kendi dokunuşlarını kattığı ilk film olmuştu. Sonrasında ise Disney, serinin haklarını elinde tutmasının da avantajıyla, seriye ciddi müdahalelerde bulunmaya başladı.
Yeni göreceğimiz seride ise, Rogue One’dan tanıdığımız Jyn Erso gibi karakterleri yeniden göreceğiz. Hatırlarsanız, Rogue One filminde Galen Erso (Jyn’in babası) Ölüm Yıldızı’nı tasarlayan ve sonrasında İmparatorluk’un dikta düzenini yıkmak isteyen asilere yardım ederek; Ölüm Yıldızı’na yapılacak olan sabotaj için yardımcı olmuştu. Ayrıca yeni yapımda, isyancıların ajanlarından biri olan Cassian Andor’u da göreceğiz.
George Lucas, neden Andor’un üzerinde bu kadar duruyor?
Star Wars serisine yeniden dönüş yapan George Lucas için Andor, seriye heyecan katabilmek adına en önemli karakterlerden biri konumunda. Yeni seride de Dave Filoni ile çalışacak olan Lucas, bu seride hikayeyle ilgili bütün kontrolü de elinde tutmak istiyor. Fakat Lucas her ne kadar serinin kontrolünü elinde tutmak istese de; Andor karakterine müdahale edemediği noktalar da var.
Star Wars hayranlarını sevindiren bu gelişme, seriye dair yeni bir şeyler bekleyen insanları şimdiden heyecanlandıracak. Bu bilginin resmi bir bilgi olduğunu ve IMDB tarafından doğrulandığını da belirtelim. Yalnız yeni yapımları izleyebilmek için biraz beklemek zorundasınız; çünkü yeni serinin yayın tarihi, maalesef şimdilik belli değil.
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