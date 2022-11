Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini çok hızlı bir şekilde cihazlarına eklemeyi hedefliyor. Şirket amiral gemileriyle başladı ancak yazılımı alan cihaz sayısını hızla artırdı. Galaxy S amiral gemilerinin yanı sıra 2022 ve 2023 katlanabilir cihazların arayüzü yenilendi. Şirket şimdi de güncellemeyi Samsung Galaxy S20 FE modeline taşıyor. “Fan Edition” serisinin ilk ve şimdiye kadarki en başarılı telefonu olarak görülen cihaz, One UI 5.0 yazılımına sahip oldu. Telefon şu an itibari ile One UI 5.0 çetesine katılan en son Samsung cihazı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Samsung, Exynos 990 işlemcisine sahip ünlü model için G780FXXUAEVK3 ürün yazılımını kullanıma sundu. Sadece 2 GB boyutunda olan yazılım Kasım güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Güncelleme şu anlık Avrupa ve Rusya’daki kullanıcılara sunuldu. Bu ilk aşamada kritik bir hata ortaya çıkmazsa, daha fazla bölgenin de güncellemeyi almasını bekliyoruz. Eğer siz de bir Galaxy S20 FE modeline sahipseniz sabırlı olmanızı tavsiye ediyoruz. Güncelleme birkaç gün içinde size de ulaşacaktır.

Samsung Galaxy S20 FE, Ekim 2020’de One UI 2.5 ve Android 10 ile tanıtılmıştı. Cihaz Android 11 ve Android 12 ile çalıştı ve şimdi ilgili One UI 5.0 sürümüyle Android 13’ü de bünyesinde barındıracak. Samsung telefon için üç büyük Android güncellemesi yayınladı. Bu nedenle çoğu kişi telefon için yazılım güncellemelerinin sonuna geldiğini düşünüyor. Ancak şirket tarafından doğrulanmış bir açıklama şu anlık yok. Samsung, şu anda yazılım desteği söz konusu olduğunda en iyi olmasa da en iyi Android telefon üreticilerinden biri. Bu yüzden gelecekteki sürprizleri göz ardı edemeyiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

