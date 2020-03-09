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Samsung ve MediaTek iş birliği: Wi-Fi 6 destekli ilk 8K QLED TV tanıtıldı
Samsung ve MediaTek, Wi-Fi 6 standartlarını destekleyen dünyanın ilk 8K QLED akıllı televizyonunu bugün itibariyle tanıttı. Tanıtımı yapılan Samsung 8K QLED Y20 modeli (Q950, Q900) yeni Wi-Fi standardını desteklemekle beraber, MediaTek’in özel Wi-Fi 6 yonga setini bünyesinde bulunduruyor. Wi-Fi 6 teknolojisi ile birlikte akıllı televizyonlarda çok daha yüksek internet bağlantı hızları ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunulabilecek.
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Samsung ve MediaTek iş birliği sonucunda, Wi-Fi 6 destekli dünyanın ilk 8K QLED televizyonu ortaya çıktı!
MediaTek tarafından yapılan basın açıklamasında,
“Şirketimiz ve Samsung’un uzun süredir devam eden stratejik ortaklığı ve sürekli yenilik çabaları içinde olması, MediaTek’in Wi-Fi 6 ailesi gibi sektör lideri çözümlerini piyasaya sürmesini sağlamıştır. Samsung, premium akıllı TV segmentinin büyümesini teşvik ediyor. Biz de MediaTek olarak Samsung ile olan iş birliğimizde, gelişmiş bağlantı hızları sunabilen Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde bir küresel talebin başlangıcına adım atmış bulunuyoruz.”
ifadelerine yer verildi.
Bilmeyenler için Wi-Fi 6 nedir?
Asıl olarak 802.11 ax adıyla karşımıza çıkan Wi-Fi 6, kablosuz bir bağlantı standardı olarak tanımlanıyor. Günümüzde internete olan talebin artması ve 8K gibi teknolojilerin çoğalması, daha yüksek bant genişliklerine sahip bir Wi-Fi yapısına ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Wi-Fi 6 üzerinden kurulan bağlantı teorik olarak 9.6 Gbps hıza kadar erişebiliyor. Ayrıca bir önceki nesline (Wi-Fi 5) göre bir çok iyileştirme içerirken, daha düşük bir güç kullanarak tasarruf yapılmasını da sağlıyor. Üreticilerin 8K teknolojisini daha sorunsuz ve akıcı sunabilmesi adına, ilerleyen günlerde akıllı televizyonlarda Wi-Fi 6 standardıyla daha da çok karşılaşabiliriz gibi gözüküyor.
Haber
Mortal Kombat 11’in yeni karakteri Spawn için oynanış videosu yayınlandı!
Mortal Kombat 11’in yapımcısı Netherrealm Studios, bugün yeni DLC ile birlikte oyuna eklenecek olan Spawn’a ait oynanış videosunu yayınladı.
Karakter, şeytanın teklifini gerçekleştirmek için öldürülen ve cehenneme gönderilen bir polis memurunun hikayesini anlatıyor. 1990’lı yıllarda bir dizi çizgi romandan yola çıkılarak, bir film uyarlaması çekilen Spawn, döneminde büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Şimdilerde ise yeni bir film uyarlamasıyla gündeme gelen Mortal Kombat 11’de ortaya çıkan karakter yakında şeytani güçleriyle oynanabilir olacak.
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Firmanın düzenlediği Mortal Kombat 11 Final Kombat 2020 E-Spor turnuvası sırasında gösterilen video sayesinde oyuncular Spawn’ın en yeni video oyunu sürümünün nasıl oynanabileceği hakkında fikir sahibi oldular. Karakter rakiplerini yok etmek için klasik zincirlerini, ölümcül pelerinini, makineli silahlarını ve şeytani güçlerini kullanıyor.
Spawn karakterine ait oynanış videosu:
Çoğu MK 11 fragmanında olduğu gibi karaktere ait “Finish him” görüntülerini de barındıran fragman hayranlar tarafından büyük beğeni topladı. Pelerinini kullanarak birçok etkileyici yetenek sergileyen Spawn, şeytani güçleriyle düşmanlarına acı dolu bir ders veriyor.
Daha önce şirketin bazı dövüş oyunlarını üretmek için DC Comics ile beraber çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle DC Comics evreninden tanıdığımız Spawn, yeni yapımların habercisi niteliğinde olabilir.
Spawn 17 Mart itibariyle oyuna ait Kombat Paketi bulunan tüm oyuncular için oynanabilir hale gelecek.
Akıllı TV
Oppo Akıllı TV modellerini 2020’nin 2. yarısında tanıtacak
Oppo, son zamanlarda akıllı telefon sektöründe yakaladığı başarıyı başka sektörlere de yansıtabilmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Enco Free TWS Earbuds modeli ile kablosuz kulaklık pazarına; birkaç gün önce de Oppo Watch modeli ile akıllı saat pazarına giren Oppo; akıllı TV sektörünü de gözüne kestirdi.
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Oppo Akıllı TV modelleri 2020 yılının ikinci yarısında karşımıza çıkacak
Kesin tarih belirtilmemekle beraber; şirketin üst düzey yetkilisi Liu Bo tarafından Oppo’nun akıllı tv modellerinin 2020 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı belirtildi. Ayrıca Liu Bo, IOT yani nesnelerin interneti konusundaki teknolojilere odaklanacaklarını ve bu teknolojiyi kişisel kullanım, aile içi kullanım, seyahat kullanımı ve ofis kullanımı olmak üzere dört ana başlık altında ele alarak geliştirecekleri ürünlerde kullanacaklarını belirtti. Liu Bo, Oppo markası olarak kullanıcılara IOT kapsamında geniş bir ürün yelpazesi sağlamak istediklerini de eklemesine rağmen; bu cihazlar ile alakalı veya bu yıl göreceğimiz Oppo akıllı TV modelleri ile ilgili hiçbir detay vermedi.
Ayrıca bildiğimiz üzere bu sene Mobil Dünya Kongresi (MWC), Covid-19 salgını dolayısıyla iptal edilmişti. Oppo’nun alt markası olarak yer alan Realme, MWC’de Realme Smart TV’yi duyuracaktı; fakat MWC’nin iptali ile bu lansman gerçekleşememişti ve ertelenmişti. Ertelenen Realme Smart TV lansmanının ise yakın zamanda gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Umarız Oppo ve Realme’nin de akıllı TV sektörüne girişiyle beraber pazarda rekabet artar ve Sony, Samsung, LG gibi dev şirketlerin TV sektöründeki hegemonyası bir nebze olsun azalır.
Haber
Riot Games’in yeni oyunu Valorant hakkında bilinen tüm detaylar
Riot Games nihayet, geçtiğimiz günlerde uzun süredir geliştirmekte olduğu F2P FPS oyunu Valorant’ı duyurdu. İlk olarak Project A ismiyle duyurulan ve ufak detaylarla tanıtılan oyun, 5v5 moduna ait oynanış videosuyla birlikte büyük ölçüde ortaya çıktı.
Valorant ilk olarak geçen ekim ayında şirketin League of Legends 10. yıl kutlamalarıyla birlikte birçok oyunla beraber duyurulmuştu. Duyuruda FPS oyunuyla beraber, yeni kart oyunu League of Runeterra gibi birçok yapım tanıtıldı.
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Oyun yetkililerine göre, “Valorant, beklenmedik oyunu yapmamızı sağlayan cesaret gerektiren yeni bir FPS strateji oyunu” olarak tanımlanıyor. Birçok CS:GO benzeri dinamiğiyle 5’e 5 olarak çarpışabileceğimiz oyun şimdilik sadece PC platformu için duyuruldu. CS:GO gibi yapımlardan farklı olarak, fantastik boyuta yakın Apex Legends ve Overwatch gibi yapımlarda gördüğümüz, karakterlere ve özel yeteneklere sahip olacağımız oyun, arama ve yok etme modlarıyla birlikte gelecek.
Çıkış tarihi
Riot Games’in kesin bir çıkış tarihi belirlemediği oyun şimdilik beta testini bekliyor gibi görünmekte fakat söylentiler gösteriyor ki 2020 yılının yaz aylarında Valorant’ı oynanabilir şekilde görebilmemiz mümkün.
Ödeme sistemleri nasıl olacak, p2w barındıracak mı?
Riot, önceki oyunlarında olduğu gibi bu noktada ne kadar hassas olduğunu oyunculara sık sık gösteriyor. Firmanın açıklamalarına göre Valorant içerisinde sadece kozmetik satışı olacak ve loot box sistemi bulunmayacak. Anlaşılan o ki istediğimiz karakterlere ve yeteneklere oyun içerisinde kazandığımız belirli puanlar ile gayet kolay bir şekilde ulaşabileceğiz.
Oyun yapısı nasıl olacak?
Valorant için piyasaya sürülen geliştirme versiyonuna ait görüntülere baktığımızda, beş kişilik takımlar halinde, her turda satın alma menüsünden aldığımız silahlar ve yardımcı ekipmanlarla oyunumuz başlayacak. Oyun içerisinde keskin nişancı silahlarından pompalı tüfeklere kadar birçok alternatif bulunacak. Tüm karakterlerin kendine has ana yetenekleri ve normal kullanım yetenekleri bulunacak, karakterler kendilerine ait yetenekleri her round başlangıcında satın alma menüsünden isteklerine uygun şekilde seçebilecek.
Vuruş hasarları konusunda da bazı bilgiler mevcut, çoğu tüfek gövdeye üç ila dört atış ile rakibini öldürürken, kafa vuruşlarında ise tek bir vuruş neredeyse her zaman ölümcül olabilecek.
Oyuna ait 5’e 5 oynanış videosu
Karakterler
Sage
Slow Orb: Zemin ile temas ettiğinde rakiplerini yavaşlaatan bir radyanit küre fırlatır. Bu alan içerisinde kalan rakipler yavaşlar ve hareket halinde çok daha fazla ses yayarlar.
Barrier Orb: Devasa bir duvar oluşturur, duvara yön vermek için sağ tıklamak yeterli olur.
Healing Orb: Birkaç saniye içerisinde bir takım arkadaşını veya kendisini neredeyse tamamen iyileştirir.
Resurrection: Ölen bir takım arkadaşını kısa bir gecikmeyle tamamen sağlıklı bir biçimde diriltir.
Phoenix
Hot Hands: Zemine çarptığında veya belirli bir süre sonra patlayan orta büyüklükte bir ateş topu gönderir. Top rakibe isabet ettiğinde Phoenix’i iyileştirirken rakibini kavurur.
Blaze: Görüşü engelleyen ve içinden geçen herkese belirli miktarda hasar veren büyük bir duvar oluşturur.
Curveball: Yeteneğini kullandığında o yöne bakan herkesi kör eden bir parlama yaratır.
Run It Back: O an bulunduğu konumu işaretler, yetenek süresi boyunca ölürse işaretlediği noktaya geri döner ve tüm canla doğar.
Jett
Cloudburst: Bir sis bulutu fırlatır
Updraft: Bir rüzgarla beraber kendini yukarıya doğru kaldırır.
Tailwind: Hareket ettiği yöne doğru kısa bir sıçrama yapar.
Blade Storm: Birkaç fırlatma bıçağını üstüne alır. Bıçaklar kafadan tek vuruşta rakibi öldürür ve bıçaklarla bir skor alınırsa üzerindeki bıçaklar yenilenir.
Cypher
Trapwire: İki duvar arasına bir tuzak kurar ve bu tuzağa yakalanan rakipler kısa bir süre için görülebilir olur.
Cyber Cage: Uzaktan kontrol edilebilen bir tuzak yollar, içinden bir rakip geçerken aktif hale getirilirse rakipler yavaşlar.
Spycam: Etrafı ve rakipleri izleyebileceğiniz bir kamera konumlandırır.
Neural Theft: Rakiplerin ölü bedenlerini kullanarak hayatta kalan rakiplerin yerlerini ortaya çıkarır.
Sova
Shock Bolt: Patlayıcı bir ok fırlatır.
Owl Drone: Ok atabilen bir drone kullanır ve drone tarafından vurulan oyuncular açığa çıkar.
Recon Bolt: Etrafınızdaki düşmanları açığa çıkaran bir sonar kullanır, sonar kolay bir şekilde yok edilebilir.
Hunter’s Fury: Harita boyunca ilerleyebilen 3 ölümcül enerji oku fırlatır. Oka maruz kalan oyuncular ağır bir hasar alır ve işaretlenir.
Viper
Snakebite: Hasar veren küçük bir asit havuzu ortaya çıkaran patlayıcı bir mermi atar.
Poison Cloud: Zehirli bir duman bulutu oluşturan bir alet kullanır. Bu alet kısa bir süre alınabilir ve tekrar kullanılabilir.
Toxic Screen: Bir zehir duvarı oluşturur.
Viper’s Pit: Geniş alanda bir toksik bulutu yayar. Viper, içerisinde durduğu sürece bulut devam eder ve bulut içerisindeki tüm rakipler Viper tarafından görülür.
Brimstone
Incindiary: Rakiplerin hareketini kısıtlayan ve onlara hasar veren bir el bombası fırlatır.
Stim Beacon: Yakın bir lokasyona bir beacon çağırır ve etrafındaki takım arkadaşları atış hızı kazanır.
Sky Smoke: Duman kullanılmış lokasyonların görülmesini sağlar.
Orbital Strike: Haritada bir yer seçerek, yüksek hasar veren bir bombardıman başlatır.
Omen
Paranoia: Düz bir hat boyunca ruhani bir gölge oluşturur. Gölgeyle temas kuran herkes paniğe kapılır ve çeşitli eylem kısıtlamalarına maruz kalır.
Shadow Walk: Kısa bir mesafeye anında ışınlanır.
Dark Cover: Bir küre fırlatır ve belirlenen süre sonucunda küre belirsiz bir gölgeye dönüşür.
From the Shadows: Haritadan seçtiği bir noktaya ışınlanır ve ışınlandığı yerde bir gölge olarak ortaya çıkar. Gölge halindeyken ölürse son lokasyonuna geri döner.