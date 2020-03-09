Samsung ve MediaTek iş birliği: Wi-Fi 6 destekli ilk 8K QLED TV tanıtıldı

Samsung ve MediaTek, Wi-Fi 6 standartlarını destekleyen dünyanın ilk 8K QLED akıllı televizyonunu bugün itibariyle tanıttı. Tanıtımı yapılan Samsung 8K QLED Y20 modeli (Q950, Q900) yeni Wi-Fi standardını desteklemekle beraber, MediaTek’in özel Wi-Fi 6 yonga setini bünyesinde bulunduruyor. Wi-Fi 6 teknolojisi ile birlikte akıllı televizyonlarda çok daha yüksek internet bağlantı hızları ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunulabilecek.

İlginizi çekebilir: Wi-Fi 6 nedir ve avantajları nelerdir

Samsung ve MediaTek iş birliği sonucunda, Wi-Fi 6 destekli dünyanın ilk 8K QLED televizyonu ortaya çıktı!

Samsung, yeni 8K QLED televizyonunu CES 2020 kapsamında daha önce tanıtmıştı. Model özelliklerinin yanı sıra, çerçevesiz, ince ve şık tasarımıyla beğeni toplamıştı. Samsung‘un MediaTek ile yaptığı işbirliği sonucunda yeni Wi-Fi standartlarını destekleyen teknoloji, akıllı televizyonlara da entegre olmaya başlıyor.

MediaTek tarafından yapılan basın açıklamasında,